14-летнюю девочку из аннексированного Бердянска задержали по подозрению в убийстве семилетней девочки На допросе, утверждает СК, подозреваемая заявила о еще нескольких жертвах

Скриншот из видео Следственного комитета РФ. Кадры поиска пропавшей в Бердянске семилетней девочки СК РФ

Сотрудники полиции задержали 14-летнюю жительницу аннексированного РФ Бердянска Запорожской области по подозрению в убийстве семилетней девочки, сообщила 19 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О пропаже ребенка заявила ее мать, обратившись с заявлением в полицию. По словам жительницы Бердянска, утром 16 мая девочка вышла во двор дома вместе с другими детьми, но так и не вернулась домой. В итоге тело пропавшей девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в том же районе, рассказала Волк. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело об убийстве (пункт «в» части 2 статьи 105 УК).

По подозрению в совершении преступления вскоре задержали 14-летнюю школьницу. По версии следствия, подозреваемая встретила девочку на улице вечером 16 мая и предложила ей вместе прогуляться в лес. Там она нанесла девочке не менее трех ударов молотком по голове. Ребенок умер на месте в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Следственный комитет (СК) России сообщил, что в ходе допроса подозреваемая рассказала еще о нескольких жертвах. Подробности о них не приводятся, уточняется лишь, что следователи проверяют эту информацию и ищут других потерпевших. По делу назначили несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические.

При этом СК и МВД опубликовали кадры допроса подозреваемой, где она рассказывает об убийстве семилетней девочки, но не упоминает других жертв. В видео множество склеек. При каких обстоятельствах проходил допрос, неизвестно.

Имена погибшей и подозреваемой ведомства не называют. После убийства назначенные РФ власти Бердянска заявили, что городе проведут «рейды по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении».

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot и телеканал РЕН ТВ назвали подозреваемую «фанаткой» и «подражательницей» серийного убийцы Александра Пичушкина, также известного как «битцевский маньяк». Shot утверждает, что на месте убийства девочки в Бердянске была найдена записка с признанием в любви Пичушкину. «Под камнем была найдена записка с содержанием «Александр Пичушкин — я тебя люблю», — заявил собеседник РЕН ТВ. Других доказательств своим заявлениям издания не привели.

Александра Пичушкина, также известного как «битцевский маньяк», задержали в 2006 году. Присяжные признали его виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство в московском в районе Северное Бутово. Убийства, как доказало следствие, Пичушкин совершал в 1992 году и 2001-2006 годах, обычно нанося удар тупым предметом по голове. В основном жертвами «битцевского маньяка» становились мужчины, но убиты были и три женщины. Сам Пичушкин утверждал, что убил 60 человек, а всего собирался совершить 64 убийства — по числу клеток на шахматной доске. С 2008 года Пичушкин находится в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Федеральная служба исполнения наказаний России в апреле 2025 года сообщила, что Пичушкин готов признаться еще в 11 убийствах.