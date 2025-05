Гари Линекер Andy Kelvin / PA Images / Getty Images

«Би-би-си» прекратит сотрудничество с телеведущим Гари Линекером после скандала, вызванного его публикацией в соцсетях, которую сочли антисемитской. Об этом сообщает сама корпорация.

64-летний Гари Линекер — один из наиболее публичных людей в Великобритании. Он бывший футболист, один из лучших бомбардиров в истории сборной Англии, в начале 1990-х годов он был ее капитаном. Сразу по окончании карьеры футболиста Линекер начал работать комментатором. С 1999 года он ведет телепередачу «Match of the Day» — одно из самых рейтинговых шоу о футболе, выходящее на телеканале BBC One с 1964 года. Линекер — самый высокооплачиваемый ведущий «Би-би-си», его годовая зарплата в отдельные периоды превышала 1,7 миллиона фунтов.

12 мая Линекер опубликовал в инстаграме рилс палестинской лоббистской группы под заголовком «Объяснение сионизма за две минуты». Он сопровождался изображением крысы, которое используется как антисемитский оскорбительный штамп. Вскоре публикация была удалена, а 14 мая Линекер принес «безоговорочные» извинения. Он заявил, что ничего не знал о значении символа и что удалил пост, «как только осознал суть проблемы». «Я никогда сознательно не стал бы шерить что-то антисемитское, это против всего того, во что я верю», — заявил он.

Руководство «Би-би-си» сочло извинения недостаточными и решило прекратить отношения с Линекером. В пресс-релизе корпорации ее гендиректор Тим Дэви при этом отметил, что ведущий «признал свою ошибку», и поблагодарил его за то, что он был «определяющим голосом в освещении футбола на протяжении более двух десятилетий». Линекер выразил сожаление в связи с публикацией поста и повторил, что не стал бы сознательно репостить «что-то антисемитское». «Сейчас сделать шаг назад кажется ответственным решением», — подчеркнул он.

Линекер и раньше попадал в скандалы из-за своих высказываний. В марте 2023 года в своем твиттере (на тот момент — почти девять миллионов подписчиков) он раскритиковал законопроект против нелегальных мигрантов, который предусматривал запрет людям, незаконно прибывающим в Великобританию, когда-либо просить убежища в стране в будущем. Линекер назвал такое предложение «невероятно жестокой политикой, направленной на наиболее уязвимых людей, — на языке, мало чем отличающемся от того, который использовался в Германии в 30-е годы».

Тогда Линекера раскритиковали консервативные политики (в частности, его обвиняли в «преуменьшении трагедии холокоста»), после чего «Би-би-си» временно отстранила его от телеэфира. Однако солидарность с Линекером выразили многие ведущие, а футболисты сборной Англии Иан Райт и Алан Ширер отказались от приглашения в следующий выпуск «Match of the Day», из-за чего программа вышла в урезанном формате и без комментариев экспертов. Уже через три дня после этого гендиректор «Би-би-си» Тим Дэйви извинился перед зрителями. Потом было объявлено, что Линекер вернется в эфир, а корпорация проведет аудит своих правил в отношении того, как сотрудники могут вести свои соцсети. Линекер продолжил высказываться в твиттере по политическим вопросам.

Еще в конце 2024 года было официально объявлено, что Линекер покинет пост основного ведущего «Match of the Day», однако до сих пор предполагалось, что он продолжит сотрудничество с программой, а также будет комментировать для «Би-би-си» матчи Кубка Англии и чемпионата мира 2026 года.