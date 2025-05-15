Ричард Гарвин в офисе IBM Trilok Fusion Media

Американский физик Ричард Гарвин умер 13 мая в своем доме в Скарсдейле, штат Нью-Йорк. Ему было 97 лет. Информацию о смерти ученого подтвердил его сын Томас, сообщила газета The New York Times в некрологе, выпущенном 14 мая.

Гарвин известен как один из создателей водородной бомбы наравне с Эдвардом Теллером и Станиславом Уламом, теоретиками бомбы. Гарвин, основываясь на идеях Теллера и Улама, разработал первую в мире термоядерную бомбу в начале 1950-х, когда ему было 23 года. Тогда Гарвин работал преподавателем в Чикагском университете. Экспериментальное устройство под кодовым названием «Иви Майк» весом 82 тонны, которое разработал Гарвин, испытали на атолле на Маршалловых островах в Тихом океане 1 ноября 1952 года.

Как отмечает The New York Times, роль Ричарда Гарвина в создании первой водородной бомбы оставалась практически неизвестной в течение нескольких десятилетий, поскольку разработка американских программ термоядерного оружия была засекречена. В 1981 году Эдвард Теллер, чье имя прочно ассоциировалось с бомбой, публично заявил, что именно Гарвин сыграл решающую роль в ее создании.

Взрыв «Иви Майк» Corbis / Getty Images

Физики Ричард Гарвин и Курт Готтфрид (крайние справа) на пресс-конференции по противоракетной обороне, 22 марта 1984 года James J. MacKenzie

Ричард Гарвин говорил в интервью журналу Esquire в 1984 году, что «никогда не чувствовал, что создание водородной бомбы стало самым важным делом в мире или даже в моей жизни в то время». Отвечая на вопрос о чувстве вины, он сказал: «Я думаю, что мир был бы лучше, если бы водородная бомба никогда не существовала. Но я знал, что бомбы будут использоваться для сдерживания».

После успеха водородной бомбы в 1952 году Гарвин покинул Чикагский университет и перешел в компанию IBM, где проработал в течение сорока лет, до выхода на пенсию в 1993 году. Его работа в IBM, как отмечает газета, «сыграла решающую роль в создании магнитно-резонансной томографии, высокоскоростных лазерных принтеров, а позднее — мониторов с сенсорным экраном».

Одновременно с этим Гарвин продолжал работать на американские власти, консультируя правительство по вопросам национальной обороны. Как эксперт по оружию массового поражения, он помогал выбирать приоритетные цели в СССР и руководил исследованиями по ведению войны с использованием подводных лодок с ядерным оружием, самолетов и систем спутниковой разведки и связи. Большая часть его работы оставалась засекреченной. Гарвин выступал за ядерное сдерживание США и СССР и за контроль над ядерными вооружениями.

44-й президент США Барак Обама вручает Ричарду Гарвину президентскую медаль свободы во время церемонии в Белом доме, 22 ноября 2016 года Alex Wong / Getty Images

Ричард Гарвин был советником таких президентов, как Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джимми Картер и Билл Клинтон. До 2001 года он возглавлял Консультативный совет по контролю над вооружениями и нераспространению Госдепартамента США. Также он входил в американскую Комиссию по оценке угрозы баллистических ракет.