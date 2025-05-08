В Аргентине опубликовали документы о том, как в стране скрывались беглые нацисты В архиве есть материалы об Адольфе Эйхмане и Йозефе Менгеле

Archivo General de la Nación

Аргентинский национальный архив выложил в публичный доступ 1850 документов, касающихся пребывания в стране нацистских преступников, которые бежали из Европы после Второй мировой войны. Соответствующее распоряжение отдал президент Хавьер Милей после встречи с представителями Центра Симона Визенталя в феврале. Документы и прежде были доступны исследователям (их рассекретили еще в 1992 году), но только в специальной комнате в здании архива в Буэнос-Айресе.

Центр Визенталя интересуется главным образом деятельностью швейцарской банковской группы Credit Suisse. С ее помощью нацисты во время войны прятали огромные богатства, в том числе полученные за счет ограбления жертв оккупации и Холокоста. А после войны значительная часть этих средств, по всей вероятности, переместилась в Южную Америку и послужила «подъемными» тысячам нацистских преступников, которые там скрылись.

Никаких сенсаций аргентинская публикация не содержит. Тем, кто интересуется темой, уже известно все или почти все, что можно из нее почерпнуть. Но, во-первых, публикация позволяет ознакомиться с самими документами, а не только с пересказами тех, кто их раньше видел. А во-вторых и в-главных, особенно любопытно посмотреть на, так сказать, архивный контекст. Документ из папки секретных донесений — это совсем не то же самое, что документ из папки, которая состоит по большей части из газетных вырезок.

Archivo General de la Nación

Документы посвящены в основном нескольким нацистским преступникам.

Адольф Эйхман — начальник «еврейского отдела» Главного управления безопасности рейха, ответственного за «окончательное решение еврейского вопроса»; «архитектор Холокоста». После войны бежал из Германии, воспользовавшись «крысиной тропой», которую организовал пронацистский католический епископ Алоиз Худал, добрался до Италии, получил подложные документы на имя Рикардо Клемента от Ватикана, по ним получил паспорт Красного Креста — и в 1950 году отправился в Аргентину. Там Эйхмана в 1960 году выследил «Моссад». Агенты похитили его и вывезли в Израиль. В 1962-м его повесили по приговору иерусалимского суда за преступления против человечности.

Йозеф Менгеле — врач и офицер СС, который ставил эксперименты над узниками Освенцима. Бежал в Аргентину по той же «крысиной тропе», что и Эйхман, только годом раньше. Несколько лет он жил под вымышленным именем Хельмут Грегор, но в 1956-м через посольство Западной Германии получил копию своего свидетельства о рождении, а по нему — аргентинские документы на свое настоящее имя. Менгеле скрылся в 1959-м, после того как Аргентина согласилась экстрадировать его в Западную Германию. Жил в Бразилии под разными именами. Умер в 1979 году в возрасте 67 лет.

Вальтер Кучман — офицер СС и гестапо, командир айнзацгруппы (эскадрона смерти), которая истребила несколько тысяч евреев в Польше и Западной Украине. В конце войны дезертировал и скрылся в Испании — опять же с помощью пронацистских католических священнослужителей. Оттуда в 1948 году перебрался в Аргентину, где жил под вымышленным именем. Знаменитый охотник на нацистов Симон Визенталь выследил Кучмана и добился его экстрадиции в Западную Германию. Однако Кучману удалось бежать. Аргентинские власти смогли арестовать его со второй попытки в 1985 году, но он умер в больнице до экстрадиции.

Клаус Барби — шеф отделения гестапо во французском Лионе. За расправы над евреями и членами Сопротивления прозван «Лионским мясником». После войны сотрудничал с американской разведкой. Та помогла ему скрыться в Боливии под именем Клаус Альтман. Там Барби, по некоторым сведениям, в 1967 году помог поймать Че Гевару. В 1983-м Боливия экстрадировала Барби во Францию. Там его приговорили к пожизненному заключению. Умер в тюрьме в Лионе в 1991 году.

Эдуард Рошман — комендант Рижского гетто, участник массовых убийств евреев. Бежал той же «крысиной тропой», что и Эйхман и Менгеле, в 1948 году. В 1968-м получил аргентинское гражданство под именем Федерико Вегенер (Фридрих Вагнер на испанский манер). В 1970-е Западная Германия добивалась экстрадиции Рошмана, но он бежал в Парагвай. Там он и умер в 1977 году.

Йозеф Шваммбергер — комендант нескольких концлагерей в Польше. В 1948 году бежал в Аргентину все той же «крысиной тропой» через Италию. Западная Германия добивалась его экстрадиции с 1970-х годов — и в конце концов добилась этого в 1990-м. Получил пожизненный срок и умер в тюрьме в 2004 году в возрасте 92 лет.

Анте Павелич — глава пронацистского марионеточного режима в Хорватии с 1941 по 1945 год. Организатор геноцида евреев, рома, сербов и боснийцев. После войны скрывался в Италии под видом католического священника, оттуда бежал в Аргентину в 1948 году. Основал «правительство в изгнании» и Движение за освобождение Хорватии (от коммунизма и сербского владычества в составе Югославии). Когда аргентинские власти согласились экстрадировать его в Югославию, бежал в Чили, а оттуда в Испанию. Там и умер в 1959 году.

Кроме того, значительная часть опубликованных документов посвящена Мартину Борману, начальнику канцелярии нацистской партии и личному секретарю Адольфа Гитлера. Борман находился в бункере Рейхсканцелярии вместе с Гитлером вплоть до его самоубийства 30 апреля 1945 года. После этого попытался выбраться из Берлина, но попал под обстрел советской артиллерии и погиб (возможно, получил ранение и покончил с собой, убедившись, что спастись от советского плена не удастся). Однако гибель Бормана была подтверждена лишь в 1972 году, когда его останки нашли при строительных работах близ вокзала Лертер, на месте нынешнего берлинского главного вокзала. Нюрнбергский трибунал в 1946 году, не будучи уверенным в судьбе Бормана, заочно приговорил его к смертной казни.

Archivo General de la Nación

Слухи о том, что Борман жив и его видели в Аргентине, Чили, Парагвае или Боливии, циркулировали по меньшей мере до 1970-х годов, в том числе после идентификации его останков. Аргентинские силовые структуры, по всей видимости, относились к этим слухам очень внимательно, собирали публикации на эту тему в прессе и старались их проверить — но раз за разом убеждались, что то ли Бормана невозможно выследить, то ли его попросту нет в Южной Америке или вообще на свете.

И вот это, пожалуй, и есть самое интересное в публикации аргентинского архива: как интерпретировать не отдельные документы, а массив данных в целом? О чем свидетельствует то, что в папках перемежаются какие-то справки, финансовые отчеты, секретные донесения и газетные вырезки?

Это может быть показателем того, что никто ничего не понимает, ни у кого нет необходимой информации и все пытаются хоть как-то разобраться, где какие нацисты, откуда они взялись, чем занимаются и что с ними теперь делать. А может быть и наоборот: спецслужбы тщательно анализируют, какая информация по этому вопросу может быть доступна широкой публике и не пора ли что-нибудь в связи с этим предпринять. Наконец, может быть, имеет место то и другое.

Организацию «крысиных троп» из Италии и Испании в Аргентину одобрил в 1946 году президент Хуан Перон. Отчасти потому, что фашисты были ему идеологически близки, а отчасти потому, что он надеялся на их помощь в разработке новых вооружений (включая атомную бомбу) и в построении полицейского государства. Перона свергли в 1955-м. За этим последовал долгий период сменяющих друг друга военных хунт и фактически гражданской войны. Не самый подходящий антураж, чтобы проводить последовательную политику. И даже чтобы обеспечивать передачу необходимой информации от одного режима другому.

Хуан Перон с женой после переизбрания президентом Аргентины в 1952 году Keystone-France / Gamma-Rapho / Getty Images

Скажем, власти знали, конечно, что человек с именем Йозеф Менгеле, немец по происхождению, живет в стране — но о том, что он нацист и один из самых страшных садистов всех времен, им стало известно, похоже, только из публикаций в прессе и из немецкого запроса на экстрадицию 1959 года. Наверное, кто-то знал и раньше — для этого достаточно было внимательно прочесть публичные материалы Нюрнбергского трибунала. Но всем было не до того.

Подложный итальянский паспорт, по которому Йозеф Менгеле уехал в Аргентину в 1949 году Jackdawson1970 / Wikimedia Commons

Кто-то в аргентинских спецслужбах в 1960 году, вероятно, знал, что Адольф Эйхман живет в пригороде Буэнос-Айреса под именем Рикардо Клемент. Но этот кто-то почему-то не смог или не захотел его предупредить, что за ним приехали из «Моссада». После похищения Эйхмана аргентинские власти публично бурно возмущались и обвиняли Израиль в нарушении суверенитета, но они — точнее, кто-то из них, — очевидно, заранее знали об операции — и если не помогали израильтянам, то и не мешали им.

Лишь после установления стабильной демократии в 1983 году аргентинское правительство стало не просто удовлетворять запросы на экстрадицию нацистских преступников, но и действительно их отлавливать и выдавать. А в 1992-м рассекретило соответствующие архивы, связанные с этой темой. Нынешняя публикация архивных документов, очевидно, призвана окончательно перевести тему из политической плоскости в историческую.

Тамид Айеф