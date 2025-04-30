Украинские операторы дронов. Покровск, Донецкая область, 9 марта 2025 года Iryna Rybakova / Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / AP / Scanpix / LETA

В украинской армии создают систему поощрений по аналогии с видеоиграми, чтобы мотивировать военнослужащих убивать больше российских военных и уничтожать больше техники, пишет 30 апреля издание Politico.

О внедрении новой системы в прошедший уикенд на военно-технической конференции в Киеве рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Военнослужащие могут загружать в специальное приложение видеозаписи, подтверждающие, что их дроны поразили российские цели.

За каждую пораженную цель программа начисляет военным баллы. Так, за повреждение танка можно получить 20 баллов, за уничтожение — 40. За уничтожение ракетной установки в зависимости от ее калибра программа дает до 50 баллов, за убийство российского военного — шесть баллов.

Баллы начисляются с 2024 года, рассказал министр. В ближайшее время систему планируют интегрировать с онлайн-площадкой Brave 1 Market, на которой военные смогут за очки заказывать вооружение для своих подразделений. Правительство будет оплачивать покупки и доставлять их на передовую в течение недели. Например, беспилотник «Вампир» можно получить за 43 балла.

«Brave 1 Market будет похож на Amazon для военных, что позволит военным подразделениям напрямую покупать технологии, необходимые им на фронте, — сказал Федоров. — Короче говоря, уничтожаешь, получаешь баллы, покупаешь на баллы дрон».

Схема, по словам министра, направлена на то, чтобы наиболее эффективные воинские подразделения получали наибольшее количество необходимого оборудования. Федоров отметил, что она уже дает результаты: «Они начали убивать так быстро, что Украина не успевает доставлять новые беспилотники».

Как считает Федоров, это «не просто система мотивации, а механизм, который меняет правила войны». «Например, мы увеличили количество очков за уничтожение пехоты с двух до шести, и это удвоило количество уничтоженных врагов за один месяц», — заявил министр.

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