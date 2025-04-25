Молодые контрактники 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Киевская область, 5 апреля 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Власти Украины в феврале 2025 года запустили кампанию по набору на службу в ВСУ по контракту. Добровольцам в возрасте от 18 до 24 лет предлагают заключить контракт на один год. Им обещают ежемесячную зарплату до 120 тысяч гривен (около ), единовременную выплату в 1 миллион гривен (около 24 тысяч долларов), беспроцентный кредит на жилье, а также освобождение от мобилизации на год после завершения контракта.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, объявляя о запуске кампании, подчеркивал: «Мы создаем новую систему комплектования армии, которая отвечает вызовам времени».

Однако за два месяца контракты в рамках этой кампании, как заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, подписали лишь несколько сотен человек. «Мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много», — сказал он в интервью BIHUS Info (здесь и далее цитаты Палисы даются в переводе УНИАН).

Реклама службы по контракту для молодых украинцев. Киев, 7 марта 2025 года Andreas Stroh / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

По словам Палисы, еще около 1500 человек оформляют контракты, но многие подавшие заявки до этой стадии не дошли. «Мы изучаем, обязательно исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло», — рассказал он. В некоторых случаях, по словам Палисы, на решение молодых людей подписать контракт влияют родители. «Разные причины есть, мы исследуем эти вопросы, анализируем для того, чтобы сделать вывод и где-то, где нужно, допилить что-то», — добавил он.

Журналисты Reuters поговорили с молодыми украинцами, которые подписали годичные контракты и проходили обучение перед тем, как отправиться на фронт. 20-летний Павел Брошков рассказал, что решил заключить контракт, потому что считает военную службу своим долгом и хочет помочь спасти свою шестимесячную дочь Полину от ужасов, с которыми он сам столкнулся, когда рос во время конфликта. «Я не хочу, чтобы мой ребенок даже слышал слово „война“ в будущем. Я просто не хочу, чтобы она знала, что это значит», — заявил он.

Помимо этого, признает Брошков, важную роль сыграли и материальные стимулы — как молодой отец он хотел бы обеспечить свою семью квартирой.

18-летняя жена Брошкова Кристина, пока муж служит по контракту, вернулась жить к своим родителям. По словам девушки, она понимает необходимость защиты страны, но не может перестать мучиться из-за опасности, которая угрожает ее мужу. «Смерть преследует моего мужа сейчас, и она может догнать его в любое время», — сказала Кристина Брошкова. «Деньги — это мотивация, но умирать за деньги на самом деле не стоит», — добавила она.

Сергей Филимонов, командир батальона «Волки да Винчи», считает, что деньги, которые обещают заключившим контракт молодым людям, не могут быть достаточной мотивацией для участия в войне. «Ты должен бороться за своих друзей, за свою семью, за будущее, а не за миллион гривен», — считает он.

Невысокий интерес к программе годичных контрактов для украинцев 18-24 лет Филимонов связывает с тем, что те, у кого была действительно высокая мотивация, присоединились к вооруженным силам и без этой программы.

Почему Украина не мобилизует молодежь

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Александр Мороз — военный инструктор в одной из 10 бригад, куда набирают молодых добровольцев на годичные контракты, — признает, что большинство новобранцев пришли именно из-за финансовых условий.

Результаты набора в рамках этой кампании Мороз оценил как «каплю в море» в попытке снизить средний возраст бойцов на передовой. Сейчас средний возраст украинских солдат на поле боя составляет 45 лет, сообщил агентству Reuters высокопоставленный дипломатический источник, знающий об оборонных возможностях страны. Инструктор также отметил, что молодые новобранцы, которых он обучает, «на данном этапе все еще дети, большие дети».

Пришедшие служить по годовым контрактам, говорили Reuters, называли, помимо материальных стимулов, разные причины, по которым они решили пойти в армию. Кто-то говорил, что хочет защитить Родину, кто-то считает, что лучше пойти добровольцем, чем быть призванным по мобилизации, кто-то рассчитывает сделать военную карьеру.

При этом новобранцы, с которым поговорили журналисты Reuters, признавались, что не были полностью готовы к тому, что их ждет на военной службе, хотя пока столкнулись только с обучением. «Это как TikTok и реальная жизнь: есть большая разница. На видео это выглядит так круто, так легко, но на самом деле это не так», — поделился впечатлениями от тренировок 24-летний Захарий Шатко, друг Павла Брошкова, с которым они вместе подписали контракты.

Комментарий отдела «Разбор»

Эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец в недавнем выпуске подкаста «Что случилось» говорил, что если данные, которые представил замглавы Офиса президента Украины Павел Палиса, верны, то план привлечения молодых добровольцев в армию провалился. Даже если бы в Украине понизили возраст мобилизации и принудительно отправляли бы служить молодежь, как призывал предыдущий президент США Джо Байден, проблемы ВСУ это бы не решило. В первую очередь потому, что поколение от 18 до 25 лет — самое малочисленное в Украине, а его значительную часть составляют студенты, которые имеют отсрочку от мобилизации. Без давления извне, которое, вероятно, снизилось после прихода в Белый дом Дональда Трампа, Владимир Зеленский вряд ли прибегнет к насильственной мобилизации молодежи — по политическим причинам.

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