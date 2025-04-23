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В Ватикане прощаются с папой Франциском. Его похоронят в обычном гробу (а не в трех, как других понтификов) Ожидается, что на церемонию приедут 100 тысяч человек. Будут Трамп и Зеленский

Источник: Meduza

В Ватикане прощаются с папой римским Франциском. 23 апреля гроб с телом понтифика доставили в собор Святого Петра, где он будет находиться до похорон, назначенных на 26 апреля. На траурную церемонию прибудут главы государств и правительств, включая президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, члены королевских домов и религиозные лидеры. Предполагается, что проститься с папой придут не менее 100 тысяч человек. «Медуза» показывает, что происходит в Ватикане в эти дни.

Представители духовенства на площади Светого Петра ожидают прибытия гроба с телом Франциска. На площади, сообщало BBC News, собрались около 20 тысяч человек.
Guglielmo Mangiapane / Reuters / Scanpix / LETA
Гроб с телом Франциска перенесли из дома Святой Марфы — его резиденции — в собор Святого Петра. Траурное шествие через площадь Святого Петра заняло около 40 минут. Гроб сопровождал почетный караул швейцарских гвардейцев.
Jakub Porzycki / Anadolu / Getty Images
Во время траурного шествия происходящее на площади транслировали на огромных экранах, чтобы пришедшие проститься с папой смогли увидеть больше деталей церемонии.
Matteo Nardone / ipa-agenc / Scanpix / LETA
В соборе Святого Петра тело Франциска покоится в гробу. Во время прощания с предыдущими понтификами покойные папы лежали в соборе на катафалке, а в гроб тела помещали перед похоронами в рамках особой церемонии.
Andrew Medichini / AFP / Scanpix / LETA
Франциск будет похоронен в обычном гробу. Других пап по традиции хоронили в трех гробах, вложенных друг в друга, — из кипариса, свинца и дуба.
Alessandro Di Meo / AFP / Scanpix / LETA
При этом многие традиции папских похорон сохранены и в случае со смертью Франциска, внесшего при жизни некоторые изменения в процедуру, направленные на ее упрощения. Так, в гроб будет положен мешочек с 12 монетами, отчеканенными во время нахождения Франциска на папском престоле — по одной на каждый год его понтификата.
Andrew Medichini / AFP / Scanpix / LETA
Кардиналам, которые приехали в Ватикан на прощание с Франциском со всего мира, предстоит выбрать нового папу. Организация похорон и проведение конклава — обязанности кардинала-камерленго. С 2019 года эту должность занимает ирландец Кевин Фаррелл. По состоянию на апрель 2025 года в Римско-католической церкви 252 кардинала. Однако участвовать в выборах могут лишь те, кто не достиг 80 лет. Таких кардиналов, обладающих правом голоса, 135 человек, кто-то из них станет новым папой.
Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA
Публичное прощание с папой будет проходить три дня. 26 апреля состоятся похороны. Франциска, согласно его завещанию, похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре. Предшественников Франциска на папском престоле последние сто лет хоронили в Ватиканских гротах. По прогнозам властей Ватикана и Италии, на траурные мероприятия приедут в общей сложности около 100 тысяч человек.
Stefano Spaziani / Europa Press / Getty Images