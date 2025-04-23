В Ватикане прощаются с папой Франциском. Его похоронят в обычном гробу (а не в трех, как других понтификов) Ожидается, что на церемонию приедут 100 тысяч человек. Будут Трамп и Зеленский

Кардиналам, которые приехали в Ватикан на прощание с Франциском со всего мира, предстоит выбрать нового папу. Организация похорон и проведение конклава — обязанности кардинала-камерленго. С 2019 года эту должность занимает ирландец Кевин Фаррелл. По состоянию на апрель 2025 года в Римско-католической церкви 252 кардинала. Однако участвовать в выборах могут лишь те, кто не достиг 80 лет. Таких кардиналов, обладающих правом голоса, 135 человек, кто-то из них станет новым папой.

Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA