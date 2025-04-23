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В Ватикане прощаются с папой Франциском. Его похоронят в обычном гробу (а не в трех, как других понтификов) Ожидается, что на церемонию приедут 100 тысяч человек. Будут Трамп и Зеленский
Источник: Meduza
В Ватикане прощаются с папой римским Франциском. 23 апреля гроб с телом понтифика доставили в собор Святого Петра, где он будет находиться до похорон, назначенных на 26 апреля. На траурную церемонию прибудут главы государств и правительств, включая президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, члены королевских домов и религиозные лидеры. Предполагается, что проститься с папой придут не менее 100 тысяч человек. «Медуза» показывает, что происходит в Ватикане в эти дни.