Днепр, февраль 2023 года Jose Colon / Anadolu Agency / Getty Images

Один из депутатов совета Каларского муниципального округа в Забайкальском крае Михаил Носик несколько лет живет в Украине и дистанционно исполняет свои обязанности, сообщило издание Zab.ru 17 апреля. Об этом стало известно из решения комиссии по этике окружного совета, копию которого получило издание. Выдержки из решения комиссии также опубликовал телеграм-канал Baza.

Комиссия по этике в ходе заседания, прошедшего 25 марта, опросила Носика после того, как получила представление прокуратуры «об устранении нарушений федерального законодательства, относительно вопроса о статусе муниципального депутата».

В ходе заседания Носик рассказал, что уехал в украинский город Днепр в 2021 году, чтобы пройти лечение от онкологического заболевания. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, как рассказал Носик, он обращался за помощью в МИД России и российское посольство в Турции, но дипломаты не смогли ему помочь, пишет Baza. По словам Носика, он «вынужден скрываться от действующих властей и прятаться от полиции и ВСУ». Он заявил, что у него нет гражданства Украины или вида на жительство.

Михаил Носик рассказал, что с момента переезда участвует в заседаниях совета депутатов по видеосвязи через телеграм, а также голосует за принятие решений. Депутат назвал себя «активным сторонником специальной военной операции и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина». Он сообщил, что проводит прием граждан по видеосвязи, а нескольким людям помог дистанционно.

Депутат заявил, что не получает зарплату за свою работу в совете депутатов. По его словам, он живет на пенсию в размере 27 тысяч рублей. Поскольку между Россией и Украиной прекратились денежные переводы, пишет Zab.ru, российские рубли «приходится конвертировать в биткоины, а затем — в гривны, теряя на этом до 30%». Как утверждает Baza, совет все же платит депутату деньги — около двух-трех тысяч рублей в месяц.

Носик заявил, что не собирается складывать с себя депутатские полномочия, которые истекают в декабре 2025 года. «Я не хочу складывать свои полномочия, потому что формально мой выход ничего не изменит. Также статус депутата делает меня более ценным человеком здесь [в Украине] и может помочь мне в случае задержания, в том числе, возможно, попасть под обмен. Я считаю, что я работаю не хуже других депутатов», — заявил Носик (его ответ приводится в решении комиссии по этике).

Комиссия по этике пришла к выводу, что «вынужденное проживание» депутата на территории Украины «создает угрозу его личной безопасности», не позволяет ему исполнять свои обязанности, а также «может вызывать сомнения в его способности объективно и беспристрастно представлять интересы избирателей Каларского муниципального округа», пишет Zab.ru.

Комиссия рекомендовала муниципальному совету досрочно прекратить полномочия Михаила Носика. Но, как пишет Baza, большинство депутатов проголосовали против, и Носик остался депутатом.

Глава совета Каларского округа Аркадий Громов в разговоре с «Чита.ру» подтвердил, что Михаил Носик находится в Украине и не может вернуться в Россию. «Человек попал в трудную жизненную ситуацию. Он за сутки до начала специальной военной операции приехал на Украину, где родился. Надо иметь в виду, что человек заслуженный, инвалид, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, бывший офицер. Просто ему не повезло, что он родился на Украине и решил туда съездить. И съездил на свою голову. У него российский паспорт, зарегистрирован в Каларском районе, пенсию и все выплаты положенные получает, избран по списку ЛДПР», — сказал Аркадий Громов.

По его словам, регламент совета предусматривает, что в заседаниях можно участвовать по видеосвязи. «Мы просили разъяснения Госдумы, это не запрещено, особенно в условиях Крайнего Севера. На Чукотке в Ямало-Ненецком округе депутаты со стойбищ ведут работу по телефону, это допускается», — сказал Громов. Он отметил, что Носик «всегда на связи».

Глава совета сообщил, что в ходе разбирательства обращался в ФСБ, администрацию губернатора и в другие органы власти. По его словам, ему предлагали изменить регламент, но совет не стал этого делать. «Человек просто заложник ситуации, выбраться не может, и как мы должны поступить, я не знаю», — сказал Громов. Глава совета добавил, что человек, сообщивший о проживании Носика в Украине, поступил непорядочно — и поставил его жизнь под угрозу.