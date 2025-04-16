Из-за войны с Украиной Россия поставляет все меньше оружия на экспорт. Ее долю мирового рынка захватывает Индия Главное из публикации Reuters

Зенитный ракетный комплекс «Акаш» на репетиции парада в Дели. 23 января 2022 года Indian Press Information Bureau / Anadolu Agency / Getty Images

Власти Индии рассматривают российско-украинскую войну как возможность расширить свою долю на мировом рынке оружия. Об этом пишет агентство Reuters, журналисты которого поговорили на условиях анонимности с полутора десятками индийских чиновников.

Как отмечает агентство, после начала войны США и другие страны Запада начали отправлять все имеющиеся у них излишки оружия Киеву, в то время как российские военные заводы перешли на производство техники и боеприпасов почти исключительно для собственных военных нужд. Из-за этого многие страны, которые исторически полагались на закупки оружия у США и России — двух крупнейших в мире экспортеров — были вынуждены искать альтернативу.

С учетом того, что Индия обладает военными технологиями, которые она много лет покупала как у Вашингтона, так и у Москвы, она оказалась потенциально привлекательным экспортером как для клиентов США, так и России.

Дополнительные возможности для расширения базы покупателей Индии дает низкая себестоимость продукции. Сейчас Индия может производить 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы по цене около 300-400 долларов за штуку, в то время как европейские аналоги продаются по цене более трех тысяч долларов. Индийские гаубицы вдвое дешевле европейских.

Индия намерена расширять свой экспорт в Африку, Южную Америку и Юго-Восточную Азию — в первую очередь, в те страны, которые традиционно зависели в плане поставок оружия от России. К 2026 году Индия собирается отправить в свои посольства за рубежом не менее 20 военных атташе, чтобы вести прямые переговоры об оружейных контрактах. К 2029 году правительство рассчитывает удвоить экспорт оружия.

Сейчас большую часть военного экспорта Индии составляют боеприпасы, стрелковое оружие и компоненты для оборудования, применяемого в военной промышленности, но в ближайшие годы власти страны планируют расширить линейку поставок.

По данным индийского правительства, в 2023-2024 финансовом году Индия произвела оружия на 14,8 миллиарда долларов. Это на 62% больше, чем было в 2020 году. Доля России на мировом рынке продажи оружия на фоне войны с Украиной, по подсчетам Стокгольмского института исследований проблем мира ( ), сократилась до 7,8% в период 2020-2024 годов с 21% в предыдущий четырехлетний период.

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