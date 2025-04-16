Электронные книги издательства «Медузы» теперь можно купить в нашем «Магазе»! «Нелюбовь» Александра Роднянского, «Плохие русские» Антона Долина и даже «Шоумен» Саймона Шустера ждут вас

Бумажные книги издательства «Медузы» сегодня можно найти во многих книжных магазинах по всему миру — это и страны Европы, и Израиль, и США, и Канада.

Купить книги «Медузы офлайн можно здесь

Хотите пойти в магазин и купить книги, выпущенные «Медузой»? Вот удобный список — по странам

Купить книги «Медузы офлайн можно здесь

Хотите пойти в магазин и купить книги, выпущенные «Медузой»? Вот удобный список — по странам

Все книги «Медузы» мы обязательно публикуем в нашем приложении. Уже сейчас вы можете прочитать в нем более десяти книг нашего издательства и партнеров — от художественных романов, переосмысляющих российскую действительность последнего десятилетия, до нон-фикшена о политике, войне и культуре. Все эти тексты не могут быть изданы в России и Беларуси из-за цензуры, но теперь они доступны читателям из этих стран — бесплатно и без VPN.

Чтобы скачать приложение «Медузы», перейдите по этим ссылкам: App Store для айфона и Google Play для андроида. Приложение на Android также можно скачать по прямой ссылке.

Но это еще не все!

Все книги издательства «Медузы», конечно же, продаются и в нашем «Магазе». Вы не раз спрашивали про электронные книги, и мы рады сообщить, что теперь вы можете купить и их!

Кроме книг Костюченко, Зыгаря и Гордеевой, в «Магазе» уже сейчас можно купить епабы нашей художественной линейки (Даниил Туровский «Разрыв», Константин Зарубин «Наше сердце бьётся за всех», Сергей Лебедев «Белая дама»), «Нелюбовь» Александра Роднянского, «Плохих русских» Антона Долина и даже «Шоумена» Саймона Шустера (эта книга совсем недавно вышла в издательстве «Медузы»).

Вскоре в «Магазе» появятся электронные книги украинской писательницы Жени Бережной и педагога Димы Зицера. Если вы хотите быть в курсе всех новостей книжного издательства, обязательно оставьте нам свою почту! Так вы первыми узнаете о наших новинках и не только.