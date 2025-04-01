Как Руднева задержали в Аргентине

В Аргентине 28 марта задержали 14 подозреваемых в торговле людьми, пытавшихся улететь в Бразилию. Почти все они россияне. Восемь человек были задержаны в аэропорту города Барилоче, еще шесть — в аэропорту Буэнос-Айреса. По информации Economicas Bariloche, один из задержанных — Константин Руднев, основатель российской секты «Ашрам Шамбалы». При задержании он пытался перерезать себе горло бритвенным лезвием, но полиция его остановила.

Как сообщили Economicas Bariloche, а также El Observador и LM Neuquеn, Руднев вместе с несколькими женщинами поселился в Барилоче в начале марта и продавал курсы по йоге за пять тысяч долларов.

Ministerio de Seguridad Nacional

Внимание полиции они привлекли после того, как в больницу Барилоче обратилась молодая беременная россиянка. По паспорту ей было 22 года, но на вид не больше 15 лет. Она не могла ответить, где живет. Ее сопровождали две женщины, сами с признаками насилия.

Сотрудники больницы сообщили о странной пациентке полицейским, а те установили наблюдение за ней и ее окружением. 21 марта женщина вернулась в больницу на роды, снова вместе с «компаньонками». Они порвали бумагу, на которой она написала имя отца ребенка. В тот же день «компаньонки» были задержаны. Пять из них оказались россиянками, еще одна — мексиканкой. Их вскоре отпустили, однако расследование продолжилось. Саму роженицу с ее ребенком перевели в безопасное место.

Позднее полиция провела обыск в доме, где она жила, и нашла документы Руднева. Сам он перед обыском сбежал, но 28 марта его все-таки удалось задержать в аэропорту Барилоче. Он был в тапочках, а при себе у него нашли кокаин. Среди остальных 13 задержанных в Барилоче и Буэнос-Айресе было . У них наблюдались признаки истощения, по меньшей мере одна была почти лысой.

Ministerio de Seguridad Nacional

Также в доме россиян в Барилоче нашли 131 таблетку с кокаином, 12 сотовых телефонов, спутниковый телефон, антенну Starlink, 10 сим-карт, почти 15 тысяч долларов и больше миллиона аргентинских песо. Полиция проверяет, были ли у Руднева другие последователи в Аргентине, как он связан с распространением наркотиков и есть ли среди женщин, задержанных с ним, жертвы сексуальной эксплуатации.

Ministerio de Seguridad Nacional

Как Руднев создал секту в России

Константину Рудневу 57 лет. Он родился в Новосибирске, окончил машиностроительный техникум. В конце 1980-х Руднев стал вести в родном городе занятия по йоге, которую, как писало издание «Сноб», изучал со школы. Позднее он и его ученики начали продавать брошюры и проводить платные семинары о том, как достичь просветления. Вокруг Руднева сформировался круг преданных последователей, и его секция превратилась в секту.

Руднев стал одеваться в странные наряды, брать себе новые имена (от Сотилиан Секориский до Шри Джнан Аватар Муни), принуждать своих учеников к беспрекословному подчинению. Его доктрина — в ней смешались элементы языческих культов, восточных религий и медицины, оккультизма и много чего еще — учила, что ради просветления необходимо отказаться от семьи, передать свое имущество Рудневу и полностью посвятить ему свою жизнь. Сам же он, по собственным словам, был «пришельцем с Сириуса».

Константин Руднев в своем доме в Новосибирске, 28 октября 2008 года ТАСС / Profimedia

Участники культа жили в квартирах, называемых «ашрамами», которые Руднев покупал в Новосибирске: его деятельность приносила большой доход, который он вкладывал в недвижимость. Основу секты составляли молодые женщины, с которыми Руднев занимался сексом, преподнося это как важнейшую духовную практику. Также практиковался групповой секс, изнасилования, гомосексуальные контакты и зоофилия. На обложке книги Руднева «Путь дурака», которая считалась «библией» сектантов, были фотографии автора в окружении полуголых последовательниц. Также он любил снимать их на видео; после задержания Руднева эти кадры оказались у полиции.

vlog lv

Руднев не только эксплуатировал своих последователей физически и сексуально. Он заставлял «жриц» драться между собой, избивал и унижал их сам, морил голодом. Младшие адепты секты регулярно недоедали. Истощение, физические упражнения (йога и разминки), странные ритуалы (например, «астропланетарное карате и «динамическая медитация») в сочетании с работой и постоянным контролем со стороны старших изматывали их физически и психологически.

Как Руднев отсидел срок и уехал из России

«Ашрам Шамбалы» вполне законно существовал в России около 20 лет. Секта набрала тысячи последователей и открыла филиалы в разных городах, несмотря на жалобы родственников людей, которые в нее попали. Бывшая ближайшая соратница Руднева Елена Захарова говорила «Снобу», что проблемы с милицией у «Ашрама Шамбалы» появились еще в конце 1990-х, но долгое время это не мешало культу привлекать новых последователей, среди которых были даже бизнесмены и чиновники.

Константина Руднева задержали только в 2010 году. Ему вменили уголовные статьи о создании объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, изнасиловании, развратных действиях и наркотиках. В 2013 году Руднев был приговорен к 11 годам, а в 2014-м суд запретил «Ашрам Шамбалы» в России.

Константин Руднев в суде Новосибирска, 2 июля 2013 года Майя Шелковникова / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

После задержания Руднева его секта ослабела, но продолжила работу под новыми названиями. Руднев вышел на свободу в 2021 году, полностью отбыв срок. Его бывшие адепты предполагали, что он попытается восстановить свой культ. Сообщалось, что после освобождения Руднев уехал в Черногорию. В октябре 2024 года там задержали участников «Ашрама Шамбалы», которые снимали порно на горнолыжном курорте Жабляк. Руднева среди задержанных в Черногории не было.

Читайте также

Как отличить секту от несекты? 6 карточек