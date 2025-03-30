В 2019 году в Великобритании пытались застрелить участника крупнейшей кражи наличных в истории страны Раскрыть покушение помог iPad, пять лет пролежавший на дне Темзы

24 марта в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли присяжные признали трех мужчин — братьев Стюарта и Льюиса Ахернов, а также их подельника Дэниела Келли — виновными в покушении на убийство известного в прошлом грабителя. Доказать их причастность к преступлению помог iPad, который пять лет пролежал на дне Темзы. Издание «Би-би-си» рассказало подробности этой истории.

В 2019 году в Лондоне был ранен Пол Аллен — один из ключевых участников крупнейшей кражи наличных в истории Великобритании. В 2006 году он вместе с подельниками проник в хранилище охранной фирмы Securitas. Они вынесли оттуда 53 миллиона фунтов стерлингов. Большую часть этих денег так и не нашли. Аллен получил 18 лет тюрьмы, но в 2016 году освободился условно-досрочно. В 2019 году, когда он сидел на кухне своего особняка на северо-востоке Лондона, в него шесть раз выстрелили через окно. Одна из пуль оторвала ему мизинец, а другая попала в позвоночник и оставила его парализованным.

Очевидец рассказал полиции, что после стрельбы неизвестный мужчина перепрыгнул через забор и сел в машину, которая тут же уехала. Полицейские нашли на заборе следы ДНК предполагаемых преступников. Также они отследили их машину — это был Renault Captur, взятый в аренду в пригороде Лондона за два дня до покушения на Аллена. В тот же день этот автомобиль использовался для кражи в графстве Кент: преступники установили на него проблесковый маячок, чтобы, выдавая себя за полицейских, проникнуть в особняк XVI века и украсть оттуда деньги, дорогие сумки и кроссовки.

Автомобиль Renault Captur c синим проблесковым маячком у ворот особняка в графстве Кент Metropolitan Police

Образцы ДНК с места преступления, данные о машине, а также найденные на месте преступления гильзы и биллинг телефонов позволили задержать подозреваемых — 46-летнего Дэниела Келли, 36-летнего Льюиса Ахерна и его старшего брата 46-летнего Стюарта Ахерна. Именно Стюарт арендовал Renault Captur, используя свое настоящее имя и данные своей кредитной карты. Он же был за рулем этой машины, когда его подельники пытались убить Пола Аллена. Полиция не раскрыла мотив покушения, сообщив лишь, что оно было связано с преступным прошлым пострадавшего.

Стюарт Ахерн в офисе компании Avis, где он взял в аренду Renault Captur перед покушением на Пола Аллена Metropolitan Police

Братья Ахерны проходили подозреваемыми еще по одному делу — о краже из Музея дальневосточного искусства в Женеве. Она произошла за месяц до покушения на Аллена. Из музея похитили китайскую вазу и две чаши XIV века общей стоимостью 2,8 миллиона фунтов стерлингов. Один из этих предметов преступники продали на аукционе в Гонконге, второй был обнаружен при попытке продажи в Лондоне, а третий не найден до сих пор. Виновность братьев Ахерн удалось доказать по образцам ДНК, найденным на месте преступления, и благодаря тому, что Стюарт Ахерн снова арендовал Renault Captur на свое имя.

В начале 2024 года суд в Швейцарии приговорил Ахернов к трем с половиной годам тюрьмы. На слушаниях Льюис заявил, что пошел на кражу из-за долгов, а Стюарт назвал себя «пешкой в шахматной партии»: «Мне позвонили и сказали, что у моего брата долги, и что мне нужно вернуть кое-какие вещи. <…> Меня попросили приехать в Швейцарию, чтобы немного покататься на машине. Сценарий изменился с появлением третьего лица. Он не тот, кому можно сказать „нет“». Кто был этот третий человек, Стюарт не уточнил. Дэниелу Келли не предъявляли обвинений в краже, хотя в суде прокурор выразил уверенность, что он тоже в ней участвовал.

Слева направо: Льюис Ахерн, Стюарт Ахерн, Дэниел Келли Metropolitan Police

После суда в Швейцарии Ахернов выдали в Великобританию, где их (как и Келли) ждал суд по делу о покушении на Аллена. В октябре 2024 года, за четыре месяца до начала слушаний, Льюис упомянул, что после покушения на Аллена они остановили машину на берегу Темзы на востоке Лондона, и Келли куда-то ненадолго ушел. Полиция к тому времени отследила передвижения Renault Captur и знала, что машина действительно останавливалась в этом месте после стрельбы, однако не знала почему. Теперь полицейские предположили, что Келли выбросил в этом месте что-то важное, возможно, орудие преступления — пистолет Glock.

Они стали обыскивать дно Темзы в этом районе. Однако нашли не пистолет, а iPad, покрытый грязью и пролежавший под водой больше пяти лет. Экспертам удалось извлечь из него sim-карту. Выяснилось, что с нее Келли связывался с братьями Ахерн; также к ней были привязаны устройства, которыми пользовались Келли и его подельники для слежки за Алленом, и адреса электронной почты, с которых Келли покупал одноразовые телефоны Nokia, использованные при подготовке покушения.

IPad, найденный на дне Темзы Metropolitan Police

Келли узнал, что полицейские нашли iPad, перед самым началом суда — и, как пишет «Би-би-си», пришел в ярость. На второй день слушаний он прокричал Льюису Ахерну: «Как тебе жизнь стукача?» Льюис во время судебного процесса намекнул, что в Аллена стрелял именно Келли. Сам Келли и Стюарт Ахерн отказались давать показания в суде. Однако детектив лондонской полции Мэтт Уэбб, который возглавлял расследование, заявил, что iPad стал кусочком пазла, который помог собрать все воедино.

«Это нападение может выглядеть как сюжет голливудского блокбастера, но реальность совсем иная. Это было ужасное преступление. Это была ясная и определенная попытка лишить человека жизни, а виновные приложили большие усилия, чтобы обеспечить ее успех», — отметил Уэбб.

Братьям Ахернам и Дениелу Келли вынесут приговор 25 апреля.