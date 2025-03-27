В Хургаде затонул прогулочный батискаф с российскими туристами Погибли пять или шесть человек, более 20 пострадали, судьба еще нескольких человек неизвестна

Машины экстренных служб рядом с госпиталем в Хургаде. 27 марта 2025 года EPA / Scanpix / LETA

Не менее пяти человек, в том числе двое детей, погибли в результате аварии прогулочного батискафа «Синдбад» у берегов Хургады в Красном море, сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

Авария, по данным российских дипломатов, произошла в километре от берега утром 27 марта во время подводной экскурсии на коралловый риф. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов из России, включая несовершеннолетних. Все они — туристы компании «Библио Глобус».

Как сообщили в дипмиссии, большая часть людей, находившихся на борту батискафа, были спасены. По данным Ассоциация туроператоров (АТОР) РФ и российского генконсульства, всего с батискафа эвакуировали 38 россиян: 24 человека вернулись в отели, еще 14 госпитализированы. При этом в АТОР отметили, что пока точной информации о количестве пострадавших и погибших нет.

РИА Новости опубликовало список россиян, которые находились на борту потерпевшего крушение батискафа. Агентство отмечает, что многие фамилии в списке повторяются — вероятно, речь идет о семьях. Согласно списку, опубликованному порталом Al-Youm as-Sabia, на борту затонувшего батискафа находились не менее 20 несовершеннолетних.

РИА Новости также опубликовало список людей, которых госпитализировали после затопления батискафа. В нем 21 человек, включая 14 россиян, в том числе семь детей от двух до 15 лет. Среди госпитализированных также трое граждан Египта, трое граждан Индии и один мужчина, чье гражданство пока не установили. В управлении скорой помощи РИА Новости рассказали, что туристы поступили в больницы с травмами головы, конечностей, ушибами и затрудненным дыханием. По словам очевидцев, людей доставляли на пляж без сознания.

Источник агентства сообщил о шести погибших: пяти иностранцах и одном египтянине. Еще пять человек, по его словам, остаются внутри батискафа. Живы ли они, неизвестно. Их пытаются поднять спасатели. По данным египетского издания Sada El Balad, в результате аварии погибли пять россиян и еще один человек, чье гражданство пока не установлено.

Власти провинции Красное море заявили, что при аварии погибли шесть иностранцев — все они россияне. В больницы были доставлены 29 пострадавших. Российские дипломаты эту информацию пока не комментировали. По словам губернатора, помимо россиян на борту судна находились пять египтян — членов экипажа, а также граждане Индии, Норвегии и Швеции.

Власти Татарстана подтвердили, что двое погибших при аварии в Красном море — жители республики. Это семейная пара врачей из поселка Уруссу. Две их дочери находятся в больнице. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что погибли Кристина и Равиль Валиуллины. По данным Shot, Кристина Валиуллина спасалась.

Причина аварии неизвестна. По одной из версий, батискаф столкнулся с рифом. При этом телеграм-канал Mash пишет, что столкновение могло произойти из-за того, что один из членов экипажа не справился с управлением. По другой версии, которую также опубликовал Mash со ссылкой на одну из пассажирок, судно начало тонуть при посадке туристов на пирсе. В этот момент часть пассажиров уже были внутри — их пытались вытащить те, кто не успел войти. Но из-за того, что люки были открыты, вода быстро затопила батискаф. По данным канала, погибли члены экипажа батискафа и туристы, которые не успели выбраться из него.

О том, что батискаф стал погружаться под воду с открытыми люками, когда пассажиры едва попали внутрь, телеграм-каналу «112» рассказала участница экскурсии Екатерина: «Там было два люка открытых, неожиданно полилась вода. Кому-то удалось выплыть, кому-то нет». Екатерине и ее мужу удалось выплыть. Мать и дочь россиянки пострадали, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Батискаф принадлежит гостинице «Синдбад». РБК отмечает, что речь идет о подводном аппарате, на борту которого 44 пассажирских места и два места для экипажа. Во время экскурсии батискаф погружается на глубину 25 метров.

Туристы, которые ранее посещали экскурсии на батискафе «Синдбад», жаловались на состояние судна, старые и испорченные жилеты безопасности, а также отсутствие инструкций, пишут телеграм-каналы Shot и Mash.

После аварии, по данным Ассоциация туроператоров России, все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады были отменены.