Перед началом полномасштабной войны в Россию ввезли наличной валюты на 12 миллиардов долларов. Деньги отправлял в основном Raiffeisen Bank Главное из расследования OCCRP

Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

В течение полутора месяцев до начала полномасштабного вторжения в Украину в Россию ввезли наличных долларов, евро и швейцарских франков на общую сумму, эквивалентную более чем 12 миллиардам долларов. Из них 10 миллиардов отправил Raiffeisen Bank, остальные — Bank of America и американская инкассаторская компания Brinkʼs. Получателем с российской стороны была компания «ТБСС» — таможенный брокер. Кому в конечном итоге предназначались наличные, неизвестно.

Международное объединение журналистов-расследователей OCCRP получило эти данные из подписной базы ImportGenius — американской компании, которая агрегирует публичные данные о международной торговле.

Согласно этим данным (вероятно, неполным), в период с 11 января по 23 февраля 2022 года состоялись в общей сложности 272 перевозки, причем в 189 из них отправителем был Raiffeisen. Средний объем перевозки составил 53 миллиона долларов, тогда как в предшествующие пять лет он составлял 13,4 миллиона. Наличные везли из европейских стран, включая Швейцарию и Великобританию, а также из США и Гонконга.

Иными словами, перед самым началом большой войны кто-то в России при помощи Raiffeisen запасся огромным количеством наличной валюты.

Перевозки продолжались еще несколько дней после 24 февраля 2022 года — первого дня полномасштабного вторжения. Представители Raiffeisen, Bank of America и Brinkʼs заявили OCCRP, что соблюдают все санкции, наложенные на Россию. Запрет на вывоз в Россию валюты американские и европейские власти ввели уже после 24 февраля.

Сейчас Bank of America и Brinkʼs официально не ведут бизнес в России. Raiffeisen остается последним крупным западным банком, представленным на российском рынке, — его не останавливает даже угроза американских санкций. По данным Bloomberg, за время изоляции российской банковской системы у российского подразделения Raiffeisen накопилось 4,4 миллиарда евро прибыли, к которой он фактически не имеет доступа.

Что касается номинального получателя наличных — таможенного брокера «ТБСС», — то через эту компанию осуществляется почти весь экспорт российских алмазов. Ее основной владелец и председатель совета директоров Сергей Хирьяков до 2016 года владел 30% российской «дочки» инкассаторской компании Brinkʼs. «ТБСС» также считалась главным претендентом на покупку госпакета «Алмазного мира» — здания в Москве, где располагается таможенно-логистический терминал, через который проходит почти весь экспорт и импорт драгоценных металлов и камней (сама «ТБСС» также находится в этом здании на правах арендатора). Приватизация «Алмазного мира» несколько раз срывалась из-за конфликтов между миноритарными акционерами.

14 сентября 2024 года Сергея Хирьякова арестовали по обвинению в даче взятки. Подробности дела не разглашаются.

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