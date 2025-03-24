В мире может начаться новая ядерная гонка. Союзники США опасаются, что Трамп лишит их американского «зонтика» Некоторые из них имеют все технические возможности, чтобы создать ядерную бомбу, пишет Financial Times
После возвращения на пост президента США Дональд Трамп взялся за радикальный пересмотр внешнеполитической доктрины. В частности, он фактически отказался от односторонних обязательств защищать европейских союзников. В 1960-е годы США взяли страны Западной Европы под свой «ядерный зонтик», чтобы отговорить их от стремления обзавестись собственным ядерным оружием и сохранить глобальный баланс сил.
Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года признает пять ядерных держав: США, Россию (как правопреемницу СССР), Китай, Великобританию и Францию. Кроме них, ядерным оружием обладают Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль (хотя официально он этого не признает). После Второй мировой войны многие страны запустили собственные ядерные программы, в том числе Бразилия, Египет, Испания, Швеция и Южная Африка. Но все они в конце концов их закрыли из-за дороговизны и политического давления.
Продвинутая военная ядерная программа продолжает действовать в Иране. Кроме того, в некоторых странах размещено чужое ядерное оружие: например, в Германии — американское, в Беларуси — российское.
Из-за новой доктрины Трампа в некоторых странах возобновились дискуссии о необходимости обзавестись собственным ядерным оружием. У некоторых из них есть для этого все технические возможности, пишет Financial Times.
Германия
В 2023 году она окончательно отказалась от ядерной энергетики. Будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц прямо отверг идею, что Германии следует обзавестись собственным ядерным оружием. Но он намерен инвестировать в гражданскую ядерную программу — и тем самым сохранять за Германией «пороговый» статус. То есть ядерного оружия у нее нет, но при желании она сможет довольно быстро его получить.
Кроме того, Мерц намерен вступить в переговоры с Францией и Великобританией о том, чтобы они взяли Германию под свой «ядерный зонтик» — раз уж больше нет уверенности в безусловной надежности американского «зонтика». Президент Франции Эммануэль Макрон уже не раз выступал с такого рода предложениями — но их неизменно отвергала Германия. Макрон с энтузиазмом поддержал новый план Мерца.
Япония
В Японии работают 13 ядерных реакторов на шести электростанциях, еще 20 реакторов полностью готовы к запуску. До аварии на Фукусиме ядерная энергетика составляла около 30% генерации электричества в Японии; сейчас — около 5,5%. В стране имеется достаточно плутония для нескольких тысяч ядерных бомб.
В Японии — единственной стране, подвергшейся ядерной бомбардировке, — идея обзаведения собственным ядерным оружием остается табуированной и обсуждается лишь среди немногих ультраправых маргиналов. Тем более что эту идею трудно (но не невозможно) согласовать со статьей 9 конституции, по которой Япония «навсегда отказывается от суверенного права на ведение войны».
Южная Корея
Она «порогового» статуса не имеет. Ядерная энергетика обеспечивает около 30% потребностей в электричестве, но в Южной Корее, в отличие от Японии, нет достаточных запасов ядерных материалов, чтобы быстро обзавестись ядерным арсеналом. Как и Япония, Южная Корея всецело полагается на американский «ядерный зонтик».
Министр иностранных дел Чо Тэ Юль не так давно заявил, выступая перед парламентом, что Южной Корее следует готовиться к любым возможным сценариям, и не исключил, что ей придется получить ядерное оружие.
Польша
Она проявляет особенный энтузиазм по поводу ядерного оружия. Премьер-министр Дональд Туск в начале марта заявил, что оно необходимо — либо собственное, либо французское. Президент Анджей Дуда, со своей стороны, настаивает, что лучше разместить в Польше американское ядерное оружие.
По единодушному мнению экспертов, у Польши уйдет не одно десятилетие на то, чтобы обзавестись собственным ядерным оружием. Тем более, что у нее нет ядерной энергетики.