Студентка на курсах для домашней прислуги в Уганде Luke Dray / Getty Images

Газета The New York Times опубликовала большую статью о насилии, которому подвергаются женщины из Уганды и Кении, работающие домашней прислугой в Саудовской Аравии. Некоторым из них отказывают в зарплате и еде, другие становятся жертвами изнасилований, побоев и пыток, третьи умирают якобы по естественным причинам. Журналисты опросили десятки человек и пришли к выводу, что в системе найма африканских горничных в саудовские семьи женщины играют роль товара: на сайтах некоторых рекрутинговых агентств рядом с их фотографиями даже есть кнопка «Добавить в корзину». Их права практически никак не защищены — и политики, кажется, не собираются ничего менять, потому что эта трудовая миграция приносит прибыль им самим.

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По информаци правительства Саудовской Аравии, в стране работают около полумиллиона человек из Кении и Уганды. В основном это женщины, которые готовят, убирают или ухаживают за детьми в саудовских семьях. Такая работа не кажется опасной, но за последние пять лет в Саудовской Аравии умерли 274 трудовых мигрантов , в том числе 55 за последний год — это вдвое больше, чем годом ранее. Большинство погибших — женщины.

В Кении и Уганде наблюдается многолетний экономический спад, поэтому денежные переводы от работающих за границей важны для обеих стран. В них процветают рекрутинговые агентства, которые обещают, что за пару лет работы домашней прислугой в Саудовской Аравии женщина сможет обеспечить всю семью. Нередко эти агентства связаны с политиками и чиновниками. В Кении одним из них владеет член комитета по труду нижней палаты парламента. В Уганде — функционер правящей партии, которого СМИ называют братом президента. Саудовские рекрутинговые фирмы тоже связаны с влиятельными людьми — членами королевской семьи и правительственными чиновниками.

Работает система так: наниматели платят за поиск сотрудников саудовскому агентству, которое покупает эту услугу у агентства в Уганде или Кении. Спрос на выходцев из Восточной Африки в Саудовской Аравии существенно вырос в последние годы благодаря дешевизне их услуг. В стране существует иерархия зарплат для иностранных рабочих, а выходцы из Уганды и Кении находятся в самом низу, получая около 200–250 долларов в месяц. Кроме того, их трудовые права защищены хуже, чем права мигрантов из многих других стран — не в последнюю очередь из-за конфликта интересов политиков и чиновников, участвующих в этом бизнесе.

На бумаге с правами горничных из Восточной Африки в Саудовской Аравии все не так плохо: рабочий день не больше 10 часов, минимум один выходной в неделю, оплата через онлайн-систему; кроме того, правительство увеличило штрафы за злоупотребления для работодателей и облегчило процесс увольнения для работников, заявил The New York Times представитель министерства кадров Саудовской Аравии. Но в реальности, если дела идут плохо, женщины остаются один на один со своими проблемами. «Мы получаем жалобы ежедневно», — заявил Милтон Турьясима, помощник комиссара при министерстве по гендерным вопросам, труду и социальному развитию Уганды.

Фарида Нассанга отправилась из Уганды работать в Саудовскую Аравию в 2019 году; ей пообещали зарплату 200 долларов в месяц. Сначала все было нормально, но однажды хозяин дома избил и изнасиловал ее. Фарида забеременела, а когда жена насильника об этом узнала, она тут же отправила ее домой. Сейчас Фарида живет в Уганде в одной комнате с матерью и тремя детьми (младший родился в результате изнасилования). Она так и не получила компенсацию за то, что с ней произошло в Саудовской Аравии.

Мэри Нсиимента — еще одна мать-одиночка из Уганды, поехавшая на заработки в Саудовскую Аравию. Она работала в семье с пятью детьми, которые, по ее словам, били ее палкой и . Их отец отказывался ей платить. Когда Мэри несколько раз напомнила о зарплате, семья заперла ее на крыше своего трехэтажного дома. Женщина решила, что умрет там от жары и жажды. Она спрыгнула с крыши, повредив позвоночник. Соседи помогли ей добраться до больницы, но когда она рассказала врачам и полицейским о случившемся, они лишь посоветовали ей вернуться на работу. Мэри отказалась, и саудовское агентство вернуло ее в Уганду. Из-за проблем со здоровьем она больше не может работать.

В 2022 году домработница из Кении Юнис Ачиенг в панике позвонила близким и рассказала, что ее хозяин-саудит пригрозил убить ее и бросить тело в бак с водой. «Она кричала: „Пожалуйста, придите, спасите меня!“» — вспоминает ее мать. Вскоре тело Юнис действительно нашли в баке с водой, стоявшем на крыше дома, где она работала. Судмедэксперты заявили, что тело женщины слишком сильно разложилось, чтобы определить, как она умерла. Саудовская полиция заявила, что это была «естественная смерть».

От естественных причин, по версии саудовской стороны, умерла и Аиша Миме из Уганды. По словам ее мужа, человек, на которого она работала в Саудовской Аравии, предложил ему выбор: вернуть тело жены или перечислить 2800 долларов ее зарплаты. «Я сказал ему, что независимо от того, пришлете ли вы мне деньги или нет, я хочу получить тело своей жены», — ответил муж. Когда он получил тело Аиши, оказалось, что у нее были сломаны три ребра; также на теле были ожоги от электрошокера и большие синяки.

The New York Times рассказывает и о других женщинах из Кении и Уганды, пострадавших после отъезда в Саудовскую Аравию. Мэри Ньямбура утверждает, что семья, на которую она работала, сбросила ее с балкона; теперь она в инвалидном кресле. Жозефин Учи рассказала, что выполняла работу по дому и заботилась о саудовской семье из 12 человек; ей разрешалось спать по четыре часа в сутки. По словам Маргарет Муэни, ее саудовский босс, говоривший, что он купил ее, забрал у нее паспорт и отказывал в еде. Мванакомбо Нгао попала в психиатрическую клинику после возвращения из Саудовской Аравии; она не помнит, что с ней там произошло.

По закону Саудовской Аравии, если иностранному работнику необходимо вернуться домой, его возвращение должны оплатить работодатель, рекрутер или саудовское правительство. Так происходит не всегда. В 2022 году кенийка Ханна Нджери Мириам лишилась работы и пришла в центр помощи Sakan — компании, которой саудовские власти платили за предоставление жилья и юридической помощи трудовым мигрантам, попавшим в беду. Ханна рассчитывала, что ей помогут вернуться в Кению, но ей сказали, что она уедет, если заплатит 300 долларов. Вскоре ее семье сообщили, что она погибла в результате несчастного случая, пытаясь сбежать из центра Sakan.

Официальный представитель министерства труда Саудовской Аравии заявил The New York Times, что власти расторгли контракт с Sakan и теперь платят кадровому агентству Smasco за управление центрами помощи иностранным работникам. Три кенийские женщины, находившиеся в центре Smasco, заявили, что тоже не смогут вернуться домой, если не заплатят — уже не 300, а около 400 долларов. «Это замкнутый круг злоупотреблений, с которым никто не борется», — говорит кенийский адвокат Стефани Маригу.

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