Белицкое — город в Донецкой области, расположенный менее чем в 20 километрах от Покровска, на который наступают российские войска. До начала полномасштабного вторжения войск РФ в Белицком жили почти 9 тысяч человек. Город постоянно подвергается обстрелам, власти Донецкой области и Покровского района постоянно призывают жителей эвакуироваться в менее опасные районы Украины. Многие здания в Белицком разрушены, однако многие жители все еще остаются в городе.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Жительница Белицкого идет мимо Дома культуры. 16 февраля в него попала российская корректируемая авиационная бомба (КАБ). Очевидцами авиаудара, в результате которого погибли два человека, стали журналисты украинского «5 канала», на глазах которых погибли два человека. «После этого удара и после информации, что может быть повторный удар, уже через 15 минут на этой самой площади снова собрались люди, которые набирали воду и гуляли с детьми. Это действительно ужасная картина», — рассказала журналистка «5 канала» Ольга Калиновская. 3 марта 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Жители Белицкого набирют питьевую воду на площали в центре города. 3 марта 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Житель Белицкого несет ведро с углем и картон, чтобы развести огонь. 3 марта 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Прихожанки одной из церкви в Белицком на утренней службе. 3 марта 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA Житель Белицкого в здании разрушенной в результате обстрелов школы. 3 марта 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Жительница Белицкого, в руках у которой пакет с курятиной, пытается обойти бездомных собак возле здания разрушенной школы. 13 марта 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Группа подростков на улице в Белицком. 13 марта 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Белицкое. 13 марта 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA