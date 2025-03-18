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«Через 15 минут после удара снова собрались люди. Они набирали воду и гуляли с детьми» Белицкое — город рядом с Покровском, на который наступают войска РФ. Несмотря на постоянные обстрелы, многие его жители не уезжают
Источник: Meduza
Белицкое — город в Донецкой области, расположенный менее чем в 20 километрах от Покровска, на который наступают российские войска. До начала полномасштабного вторжения войск РФ в Белицком жили почти 9 тысяч человек. Город постоянно подвергается обстрелам, власти Донецкой области и Покровского района постоянно призывают жителей эвакуироваться в менее опасные районы Украины. Многие здания в Белицком разрушены, однако многие жители все еще остаются в городе.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.