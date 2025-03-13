Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте будут судить в Гааге Его обвиняют в массовых убийствах в ходе «войны с наркотиками». А все из-за того, что его дочь поссорилась с действующим главой государства
На Филиппинах арестовали Родриго Дутерте, бывшего президента и отца действующего вице-президента Сары Дутерте. Его передали Международному уголовному суду (МУС) в Гааге. Дутерте обвиняют в преступлениях против человечности в ходе «войны с наркотиками».
В его случае этот штамп — не метафора: на протяжении нескольких лет на Филиппинах «эскадроны смерти» устраивали внесудебные массовые расправы над теми, кого подозревали в наркоторговле или употреблении наркотиков. По официальным данным, были убиты 6252 человека. По оценкам разных правозащитных организаций — от 12 до более чем 30 тысяч (раз, два).
Эту «войну» Дутерте начал еще в конце 1980-х, став мэром двухмиллионного города Давао, и продолжил уже по всей стране, став президентом в 2016-м. МУС рассматривает только период с 2011 по 2019 год, когда Филиппины признавали его юрисдикцию. Отозвал признание этой юрисдикции как раз Дутерте — после того, как правозащитники стали угрожать ему судом в Гааге за массовые убийства.
Прокурор МУС начал расследование «войны с наркотиками» на Филиппинах в 2021 году, когда Дутерте еще был президентом. Международное правосудие действует неспешно, но в марте 2025 года последовало стремительное развитие событий. 7 марта МУС выдал ордер на арест уже бывшего главы государства по подозрению в убийствах «в рамках сознательного широкомасштабного или систематического нападения на гражданских лиц» (пункт (а) статьи 7 Римского статута МУС). 11 марта филиппинские власти арестовали Дутерте. На следующий день его отправили в Гаагу и передали МУС.
Такая скорость — не заслуга международного суда. В его распоряжении нет никаких силовых органов, так что арестовать подозреваемого может только полиция какой-либо страны. В этом случае это были Филиппины.
12 мая на Филиппинах должны состояться парламентские выборы. 9 марта Дутерте выступал на митинге в Гонконге, где живет больше 150 тысяч филиппинских трудовых мигрантов. Он уже знал об ордере МУС — и задавал вопрос: «В чем было мое преступление? Я делал все, чтобы у филиппинцев было хоть немного мира и спокойствия. Если такова моя судьба — хорошо, я ее принимаю. Я ничего не смогу сделать, если меня арестуют и посадят».
Дутерте арестовали по возвращении из Гонконга. Он так и не покинул аэропорт Манилы: уже через несколько часов его посадили на самолет в Гаагу.
Арестовывать или нет человека по ордеру МУС и по запросу Интерпола — всегда и везде политическое решение. На сей раз это решение, по всей вероятности, принял президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший.
Некогда они с Дутерте были союзниками. Нынешний президент — сын диктатора Фердинанда Маркоса — старшего, который правил Филиппинами с 1965 по 1986 год. Его свергли в результате революции, он бежал в США. Его дети Айми и Фердинанд через несколько лет смогли вернуться в страну — и стали делать политическую карьеру: были депутатами, сенаторами, губернаторами. Дутерте в это время был мэром Давао и восходящей политической звездой: он осыпал своих оппонентов бранью и без стеснения обещал убить всех, кто мешает филиппинцам нормально жить, в особенности, наркоторговцев.
В 2016-м Дутерте стал президентом. На Филиппинах этот пост можно занимать не более одного шестилетнего срока. Он договорился поддержать Маркоса-младшего на выборах 2022 года в обмен на то, что Маркосы поддержат кандидатуру его дочери Сары Дутерте (тогда — мэра Давао) на пост вице-президента. А еще через шесть лет Маркосы должны были помочь Саре Дутерте стать президентом.
Поначалу все шло по плану: в 2022-м Маркос стал президентом, Сара Дутерте — вице-президентом, Родриго Дутерте остался важной фигурой в партийной политике с огромной неформальной властью.
Но затем между двумя династиями случилась ссора. Маркос не захотел делиться с Дутерте властью. На Филиппинах вице-президент избирается отдельно от президента. Конституционных полномочий у него нет, но есть давняя традиция назначать его на министерский пост. Сара Дутерте хотела быть министром обороны, но Маркос назначил ее министром образования.
Затем Маркос стал постепенно пересматривать внешнюю и внутреннюю политику предшественника: мириться с США (Родриго Дутерте в свое время публично называл президента Барака Обаму сукиным сыном), противостоять Китаю, прекращать внесудебные расправы над предполагаемыми преступниками.
Сара Дутерте в своих публичных выступлениях подражает отцу, нередко используя непарламентские выражения. В 2024-м она публично заявила, что наняла киллера, чтобы он убил президента Маркоса, если с ней что-нибудь случится. В нижней палате парламента, где сторонники Маркоса занимают 283 из 318 мест, запустили процедуру импичмента вице-президента. Если она будет доведена до конца, Сара Дутерте не только лишится своего нынешнего поста, но и не будет иметь права баллотироваться в президенты в будущем.
Она уже заявила, что Маркос, выдав ее отца Международному уголовному суду, предал не только его, но и филиппинский суверенитет.
Родриго Дутерте за последние 30 лет много раз публично угрожал убийством и конкретным людям, и всем, кто так или иначе связан с наркотиками. Он всегда настаивал, что прямых приказов устраивать внесудебные расправы не отдавал. Но даже в своем обращении к сторонникам с борта самолета, летящего в Гаагу, он подчеркнул: «Я всегда говорил полиции и военным: „Вы делайте свою работу, а ответственность я беру на себя“».