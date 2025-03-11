В Украине и России проходят реабилитацию военные, потерявшие на фронте руки и ноги Фотографии из центров протезирования
Украинским военным, потерявшим руки и ноги на фронте, в числе прочих помогает благотворительный фонд Protez Foundation, который основали Юрий Арошидзе и Яков Градинар — украинцы, живущие в США. Фонд дает возможность раненым бесплатно пройти реабилитацию и получить высококачественное протезирование как в США, так и в Украине. Центры, открытые Protez Foundation, работают в том числе в Киеве. Мы публикуем фотографии из этого центра.
Реабилитацией военных после ампутации конечностей занимаются и в России. «Такие дела» в июне 2024 года писали, что после первого года полномасштабной войны, по данным Минтруда, в России было зафиксировано рекордное за 10 лет число нуждающихся в технических средствах реабилитации. «Рост обращений кратный. Где-то 70% — это „эсвэошники“», — рассказывал «Таким делам» Игорь Виноградов, генеральный директор Протезно-ортопедического предприятия Московцева.
Об увеличении производства бионических протезов и росте спроса на них «из-за участившихся случаев получения минно-взрывных травм» в начале 2023 года объявил «Ростех». При этом, отмечали собеседники «Таких дел», многие компании из России по-прежнему зависят от импорта: например, им нужна микроэлектроника для высокотехнологичных бионических протезов, на которую распространяются санкции. В России за последние несколько месяцев открыли центры высокотехнологичного протезирования, в том числе во Всеволжске Ленинградской области и в Москве.