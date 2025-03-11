В Украине и России проходят реабилитацию военные, потерявшие на фронте руки и ноги Фотографии из центров протезирования

Украинским военным, потерявшим руки и ноги на фронте, в числе прочих помогает благотворительный фонд Protez Foundation, который основали Юрий Арошидзе и Яков Градинар — украинцы, живущие в США. Фонд дает возможность раненым бесплатно пройти реабилитацию и получить высококачественное протезирование как в США, так и в Украине. Центры, открытые Protez Foundation, работают в том числе в Киеве. Мы публикуем фотографии из этого центра.

Центр Protez Foundation в Киеве. 25 февраля 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Центр Protez Foundation в Киеве. 25 февраля 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Военный с бионическим протезом руки в центре Protez Foundation в Киеве, 25 февраля 2025 года. «Конечно, это не моя рука и чувствую ее иначе. Но сегодня я могу держать стакан, рюкзак, телефон, застегивать куртку, нажимать клавиши ноутбука или держать мышку», — рассказывал «Громадське» 20-летний ветеран Даниил Мельник. Он был тяжело ранен и попал в российский плен, где ему ампутировали руку. В рамках обмена пленными ему удалось вернуться в Украину. Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Центр Protez Foundation в Киеве. 25 февраля 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Центр Protez Foundation в Киеве. 25 февраля 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Помощь пострадавшим военным оказывают и в реабилитационном центре «Несокрушимые» во Львове. Для реабилитации в центре, в числе прочего, используют гольф-симуляторы. 8 марта 2025 года Yuriy Dyachyshyn AFP / Scanpix / LETA

Реабилитацией военных после ампутации конечностей занимаются и в России. «Такие дела» в июне 2024 года писали, что после первого года полномасштабной войны, по данным Минтруда, в России было зафиксировано рекордное за 10 лет число нуждающихся в технических средствах реабилитации. «Рост обращений кратный. Где-то 70% — это „ “», — рассказывал «Таким делам» Игорь Виноградов, генеральный директор Протезно-ортопедического предприятия Московцева.

Об увеличении производства бионических протезов и росте спроса на них «из-за участившихся случаев получения минно-взрывных травм» в начале 2023 года объявил «Ростех». При этом, отмечали собеседники «Таких дел», многие компании из России по-прежнему зависят от импорта: например, им нужна микроэлектроника для высокотехнологичных бионических протезов, на которую распространяются санкции. В России за последние несколько месяцев открыли центры высокотехнологичного протезирования, в том числе во Всеволжске Ленинградской области и в Москве.

Межрегиональный центр высокотехнологичного протезирования «Мультипротез» во Всеволжске. 5 февраля 2025 года Петр Ковалев / ТАСС / Profimedia

Межрегиональный центр высокотехнологичного протезирования «Мультипротез» во Всеволжске. 5 февраля 2025 года Петр Ковалев / ТАСС / Profimedia

Центр протезирования и комплексной реабилитации для участников «СВО» на базе ММКЦ «Вороновское» в Москве. 20 февраля 2025 года Александр Щербак / ТАСС / Profimedia Центр протезирования и комплексной реабилитации для участников «СВО» на базе ММКЦ «Вороновское» в Москве. 20 февраля 2025 года Александр Щербак / ТАСС / Profimedia

Центр протезирования и комплексной реабилитации для участников «СВО» на базе ММКЦ «Вороновское» в Москве. 20 февраля 2025 года Александр Щербак / ТАСС / Profimedia