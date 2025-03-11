В городской больнице Сургута проводят гинекологические операции без обезболивания, а пациенткам приказывают «терпеть» Главврач называет сообщения об этом «травлей» и «атакой иноагентов из-за рубежа»

В начале марта одна из пациенток городской клинической больницы Сургута рассказала уральскому изданию Ura.ru, что ей провели операцию по прерыванию беременности без анестезии. По словам женщины, ее отправили на вакуумный аборт по показаниям, но наркоза не дали. «Прямо на кресле мне начали проводить процедуру на живую. Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — рассказывала она.

На пренебрежительное отношение медиков пациентки жаловались и раньше. В декабре одна из них рассказывала, что «в гинекологическом отделении просто ужасные врачи», которые «ничего не объясняют, грубо относятся, обращаются на ты», а медсестры в ответ на просьбу убрать в санузле предлагали ей самой протереть унитаз.

Собеседница Ura.ru, рассказавшая об аборте без анестезии, провела в городской больнице Сургута неделю. Она утверждала, что была там «далеко не одна такая». Спустя несколько дней о похожих условиях рассказали и другие пациентки.

С несколькими из них поговорил телеканал «Дождь». Анастасия (имя героини изменено), попавшая в сургутскую больницу в 2018 году на , вспоминала, что когда процедура началась, она думала, что у нее «просто звезды из глаз посыплются». Позже она снова попала туда на сохранение и поняла, что ей не делали местную анестезию. «Просто на живую это все дело проходила», — говорит она.

«Будешь знать, как делать аборт!»: истории женщин об операциях без наркоза в роддоме Сургута Телеканал Дождь

Другая собеседница «Дождя», Ульяна (ее имя в репортаже «Дождя» также изменено), легла в больницу, чтобы сделать аборт на сроке в семь недель. Она договорилась о местном обезболивании, но препарат не подействовал. Ульяна сказала врачу, что чувствует «адскую боль». «Он сказал, что так тебе и надо и что в следующий раз буду знать, как делать аборт», — вспоминает Ульяна.

С таким отношением сталкивались и пациентки, попавшие в больницу, например, с замершей беременностью. Одна из них рассказала изданию «Сибирь.Реалии», что на сроке в 13 недель ей «сделали аборт таблетками и кюреткой без анестезии и без обезболивания». «Это были страшные муки. Сначала душевная боль затмила физическую, но потом я все же спросила: „За что вы так? Мы ждали этого ребенка“. В ответ: „Терпи“», — рассказывает собеседница журналистов. Позже она обратилась в частную клинику, где УЗИ показало, как она говорит, «нарушения при проведении аборта».

Вход в один из корпусов городской клинической больницы Сургута Страница Сургутской городской клинической больницы во «ВКонтакте»

Еще одна пациентка, делавшая аборт по медицинским показаниям, вспоминает, что врач затягивал проведение процедуры и «вел себя ужасно при сборе анамнеза». «Я сама медработник, была в шоке — сбежала, не оглядываясь, когда он назвал моего неродившегося ребенка „уродом“», — рассказывала женщина.

И в этом случае, и в большинстве других операции проводил главный врач больницы — акушер-гинеколог Михаил Курносиков. Журналистка «Дождя» дозвонилась ему, но комментировать проведение операций без анестезии в его больнице он отказался. Курносиков спросил, в какой стране находится журналистка, и услышав, что в Нидерландах, заявил: «Мы с нацистскими субъектами не разговариваем. В 1945 году мы задницу надрали всей Европе, поэтому когда вы разговариваете с русскими, закройте рот и слушайте».

Главврач ГКБ Сургута Михаил Курносиков Сургутская городская клиническая больница

После этого с Курносиковым связалось издание «Подъем». Ему главврач заявил, что ни у кого нет претензий и «все в соответствии с законодательством, все четко сделано». «Это травля. Там же просто иноагенты пишут. Конкретно атака из-за рубежа идет. Это мошенники. Они потом под этим видом рассылки какие-то делают. Цель — получение денежных средств, не отсюда, а из-за рубежа, от третьих лиц», — добавил Курносиков.

Департамент здравоохранения Югры официально жалобы пациенток городской больницы Сургута не комментировал. Однако в одном из местных пабликов сообщил, что инициировал проверку опубликованной информации. Факт проведения проверки департамент также подтвердил изданиям «Подъем» и Ura.ru. Проверку, как пишет Ura.ru, проводит и сама больница.

Одна из пациенток, поговорившая с «Сибирь.Реалиями», узнав о реакции главврача на заданные ему вопросы, сказала: «Я не иноагент, я мама троих детей».