«Мы полезные идиоты Путина» Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса воевал на стороне Украины. И ему не нравится, что Вэнс говорит о Зеленском

Нейт Вэнс The Real Jim Morris Show

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, 47-летний Нейт Вэнс, два с половиной года участвовал в российско-украинской войне на стороне ВСУ. Он воевал в составе батальона , сообщила французская газета Le Figaro, выпустившая 9 марта большой материал о Нейте Вэнсе.

У Нейта Вэнса и Джей Ди Вэнса общие бабушка и дедушка. Отец Нейта, Джеймс, приходится братом матери Джей Ди, Беверли. Нейт Вэнс с 18 до 22 лет служил в морской пехоте. С 2001 по 2022 год он жил в Сан-Антонио в Техасе, работал в нефтяной компании. Как отмечает Le Figaro, в соцсетях Нейт Вэнс представляется как «человек с твердыми республиканскими убеждениями, который увлекается охотой и стрелковым спортом».

Нейт Вэнс поехал в Украину «из любопытства и ради приключений». Он участвовал в боях за Бахмут

Нейт Вэнс рассказал журналистам, что приехал в Украину в марте 2022 года, через три недели после начала полномасштабного вторжения войск РФ. По его словам, когда началась война, он понял, что этот конфликт отличается от всех остальных. «Я хотел поехать и посмотреть. Из любопытства. И ради приключений тоже. Это нелегко признать, но это правда», — заявил Нейт Вэнс. По его словам, он приехал во Львов, чтобы помогать украинцам, например, с логистикой или медицинскими вопросами. «Я видел, что история пишется на моих глазах, и хотел стать ее частью», — сказал он.

Во время того визита Нейт Вэнс вместе с группой добровольцев отправился на линию фронта. Затем он на несколько недель вернулся в США, а в июне 2022 года вновь приехал в Украину. На этот раз он отправился в Донбасс, где шли активные боевые действия, и присоединился к батальону «Волки да Винчи».

Нейт Вэнс был намного старше других участников батальона, рассказал Le Figaro один из его сослуживцев по имени Дима (его фамилия не приводится). «В первый же день мы отправились на стрельбище. Он взял простой автомат Калашникова без [оптического] прицела и встал на расстоянии 800 метров от мишени. Все над ним смеялись. Когда он пять раз подряд попал в металлическую мишень, смех утих», — сказал собеседник издания. Другой сослуживец Вэнса вспоминал, что, когда один из офицеров перечислял, что нужно подразделению для будущих операций, командир «Волков да Винчи» ответил: «Все, что мне нужно, — это Нейт и его автомат Калашникова».

По словам Нейта Вэнса, он попал в роту «Гонор», в которой состояли украинские националисты, воевавшие с 2014 года. Среди его сослуживцев были юристы, учителя, инженеры. «Они бросили все, чтобы защитить свою страну», — говорит Вэнс. В его подразделении мало кто говорил на английском языке, и поначалу он испытывал трудности, пока не встретил инженера-ядерщика с позывным «Альф», который свободно общался по-английски.

Нейт Вэнс в Украине в 2022 году

Про войну в Украине Вэнс говорит так: «Должен признать, это было совсем не то же самое, что мои миссии с морскими пехотинцами в Европе». Вэнс участвовал в боях в районе Купянска, Бахмута, Авдеевки, Покровска. В беседе с Le Figaro он признал, что убивал на войне людей. «Этого нельзя отрицать. Но и говорить особо нечего. Ты отделяешь свой разум. Ты не думаешь об этом», — сказал он.

Нынешний командир «Волков да Винчи» Сергей Филимонов, который также командовал ротой «Гонор», заявил, что Нейт Вэнс — «отличный боец, обладающий удивительным самообладанием». По его словам, за время войны он не раз думал, что погибнет вместе с Вэнсом. «Пятнадцать раз мы должны были погибнуть. Пятнадцать раз нам это сходило с рук», — говорит Филимонов. Так, в 2023 году они с Вэнсом несколько часов провели в окопе в районе Бахмута, находясь под постоянным огнем российской артиллерии. «В тот раз мы попрощались», — вспоминает он.

Командир «Волков да Винчи» Сергей Филимонов в окопе под Бахмутом в 2023 году @sunperuna

Нейт Вэнс оставил поле боя и уехал из Украины в январе 2025 года, за несколько дней до того, как его двоюродный брат вступил в должность вице-президента США. «Оставаться стало сложно. Я не мог рисковать быть схваченным», — сказал он.

Нейт осудил Джей Ди Вэнса из-за ссоры с Зеленским. И рассказал, что, еще находясь в Украине, пытался рассказать брату о войне, но не дозвонился до него

Когда Нейт Вэнс в конце февраля увидел, как его двоюродный брат с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, он был разочарован, пишет Le Figaro. «Джей Ди — хороший, умный парень. Когда он критиковал [американскую] помощь Украине, я думал, что это потому, что он должен нравиться электорату и что это часть политической игры. Но то, что они сделали с Зеленским, было непорядочно», — говорит Нейт Вэнс.

«То, что я из твоей семьи, не значит, что я буду стоять и смотреть, как ты убиваешь моих товарищей», — добавил Нейт. Его также разозлило, что Джей Ди Вэнс во время ссоры с Зеленским ссылался на некие «отчеты», хотя мог бы поговорить с собственным двоюродным братом, который был на передовой.

«Я мог бы сказать ему правду, без притворства, без личного интереса. Он так и не попытался узнать больше», — говорит Нейт Вэнс. По его словам, когда он находился в Украине, то несколько раз пытался связаться с Джей Ди Вэнсом. «Нелегко связаться из Украины с . Но я оставлял сообщения в его офисе. Ответа я так и не получил», — рассказал он.

«Дональд Трамп и мой двоюродный брат, очевидно, думают, что смогут одержать победу над Владимиром Путиным. Они ошибаются. Русские не собираются забывать о нашей поддержке Украины. Мы — Владимира Путина», — заявил Нейт Вэнс.

После возвращения в США из Украины Нейт Вэнс, всю жизнь придерживавшийся республиканских взглядов, столкнулся с непониманием со стороны людей, с которыми всегда был согласен. Даже его мать Донна написала в фейсбуке, что Зеленский — «претенциозное маленькое дерьмо».

Сейчас Нейт Вэнс путешествует на автомобиле по западу США и ищет издателя, чтобы опубликовать свои мемуары о войне. «Я надеюсь продолжить защищать Украину другим способом, потому что она в этом нуждается», — говорит он.

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