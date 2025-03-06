Чем Трамп похож на раннего Путина? Например, отношениями с медиа Объясняет журналист The New York Times, который поработал и в путинской России, и в трамповских США

Дональд Трамп перед журналистами на лужайке у Белого дома. 28 февраля 2025 года Jacquelyn Martin / AP / Scanpix / LETA

Администрация президента США Дональда Трампа 25 февраля объявила, что сама будет решать, кого из журналистов включать в президентский пул (прежде это делала независимая Ассоциация корреспондентов в Белом доме). Американское журналистское сообщество нервно реагирует на это изменение, как и на многие другие инициативы Трампа и его окружения, связанные с медиа.

Питер Бейкер, корреспондент The New York Times в Белом доме, в начале 2000-х работал в Москве. 26 февраля вышла колонка, в которой он сравнивает то, что наблюдал 20 лет назад в России, с тем, что наблюдает теперь в США.

Англоязычная «Медуза» расспросила его об этом подробнее. Оригинал его интервью — здесь. Мы публикуем на русском языке выдержки из этой беседы.

Бейкер подчеркивает: сравнения России с США легко могут зайти слишком далеко. Эти две страны, и в том числе их политические системы и их журналистские сообщества, очень разные. Но если обращать внимание не столько на форму, сколько на дух действий администрации Трампа, эти аналогии могут очень многое прояснить.

Питер Бейкер

«Для меня одно из самых ярких ощущений — это попытки добиться, чтобы люди говорили о Трампе под запись», — говорит Бейкер. Он приводит примеры, как люди от этого отказываются: «Пожалуйста, не цитируйте меня, я не могу позволить себе быть в их списке»; «Пожалуйста, не цитируйте меня, у меня сын на государственной службе»; «Пожалуйста, не цитируйте меня, я просто боюсь».

В российских медиа анонимные источники давно уже стали нормой — просто потому, что иначе очень мало кто решается общаться с журналистами. В США это все еще скорее исключение, чем правило, но судя по тому, что говорит Бейкер, ситуация меняется.

«Когда я приехал в Россию [в 2001 году], — рассказывает журналист, — все были с нами довольно открыты [в том числе выражая взгляды, отличные от правительственных]. Когда я уезжал [в 2004 году], люди, которые говорили свободно, больше не разговаривали. Они боялись. Этого я не ожидал когда-либо увидеть в Вашингтоне». Бейкер полагает, что за этим стоит медиастратегия команды Трампа: «заставить людей дважды подумать, прежде чем высказаться».

«Каждый президент злится на пресс-корпус, — говорит Бейкер. — Каждый президент считает, что пресса несправедлива, предвзята и все такое. [Но] Трамп не просто говорит: „Я зол на The New York Times и считаю, что их статьи ужасны“. Трамп говорит: „Все СМИ — фейковые“ — иными словами, они „враги народа“».

Команда Трампа целенаправленно дискредитирует независимую прессу как таковую — то есть старается повторить то, что проделала команда Путина в России в 2000-х и особенно в 2010-х.

Другое сходство, на которое обращает внимание Бейкер, — стремление контролировать важнейшие медиаресурсы через собственников. В России 2000-х это было телевидение, в современных США — социальные сети.

«Когда пришел Путин, — напоминает Бейкер, — он первым делом заключил сделку с олигархами: вы сохраняете свои деньги, если вы будете верны мне». За этим последовал захват НТВ государством, изгнание из страны Владимира Гусинского и Бориса Березовского — олигархам, и в первую очередь владельцам СМИ, дали ясно понять, что будет, если они сделку не примут.

Какую-то подобную сделку, полагает Бейкер, Трамп хочет заключить с владельцами американских СМИ и соцсетей. Президент подал в суд на ABC, подал в суд на CBS, угрожал исками The New York Times. Идут проверки в CBS и PBS. Одну из важнейших медиаплощадок — Х (бывший Twitter) — контролирует союзник Трампа Илон Маск. Владелец Meta (Facebook, Instagram) Марк Цукерберг согласился с пожеланиями Трампа — и отменил независимый фактчекинг на своих платформах. Опять же, если обращать внимание не на форму, а на суть того, чего добивается Трамп, то сходство с тем, что делал Путин в начале своего правления, станет очень заметным.

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При этом России «удалось сформировать часть дискурса», отмечает Бейкер. Российская пропагандистская версия всего происходящего в мире проникла и закрепилась в американском информационном пространстве — не как единственная или даже основная, но как заслуживающая внимания и обсуждения.

Наконец, еще одно сходство. Трамп любит устраивать шоу. В том числе из-за этого произошла перепалка между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Принимая иностранных лидеров, он не ограничивается короткой протокольной съемкой, как принято в таких случаях. Переговоры фактически начинаются в присутствии журналистов. И в итоге перепалка, которая могла бы произойти за закрытыми дверьми, если бы соблюдался стандартный протокол, произошла перед камерами.

Путин тоже время от времени устраивает другим публичное унижение (пример, еще пример). Бейкер полагает, что у Трампа с Зеленским это вышло скорее случайно — но эффект оказался в чем-то похожий.

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Портрет: William B. Plowman / NBC / Getty Images