Демонстранты несут портрет Абдуллы Оджалана на митинге в Диярбакыре на востоке Турции Sertac Kayar / Reuters / Scanpix / LETA

Лидер Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненный срок в тюрьме в Турции, обратился к соратникам с призывом сложить оружие. Он обладает огромным авторитетом в курдском национальном движении, и этот призыв может положить конец одному из самых долгих конфликтов на Ближнем Востоке.

Абдуллу Оджалана содержат в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. Когда ему позволяют вступить в контакт с внешним миром, в роли связных обычно выступают представители прокурдских левых политических сил. Сейчас это Народная партия равенства и демократии (DEM). Ее представители посетили Оджалана 27 февраля. Они вернулись с первой за многие годы фотографией курдского лидера и его заявлением.

Абдулла Оджалан (в центре) на встрече с представителями DEM 27 февраля 2025 года Peoples' Equality and Democracy Party / EPA / Scanpix / LETA

В этом заявлении человек, который больше 40 лет назад возглавил вооруженную борьбу турецких курдов за самоопределение, призывает своих сторонников сложить оружие, а Рабочую партию Курдистана (РПК) — самораспуститься.

Заявление Оджалана выдержано в духе марксистской теории, которой курдский лидер привержен всю жизнь и которая легла в основу идеологии РПК и политической организации Рожавы — самопровозглашенной курдской автономии в Сирии. Необходимость отказаться от вооруженной борьбы за национальную независимость и автономию Оджалан обосновывает «исторической социологией». Объективные интересы курдов в Турции, по его мнению, состоят в демократизации турецкой политической системы и полной интеграции в нее, а не в политическом, административном и культурном обособлении.

Полный текст обращения Оджалана РПК была основана в ХХ веке — самом жестоком веке в истории. Она создавалась в условиях двух мировых войн, реального социализма и всемирной холодной войны. В этом контексте имело место отрицание существования курдов и ограничение свобод, особенно свободы мысли. Теория, программа, стратегия и тактика РПК сложились под влиянием этого времени и системы реального социализма. В 1990-х годах в силу внутренних причин, таких как крах реального социализма, конец отрицания идентичности курдов в стране [Турции] и развитие свободы мысли, РПК становилась все более замкнутой и утратила свое значение. Поэтому она, как и другие, завершила свой путь и должна быть распущена. На протяжении более чем тысячи лет истории турки и курды всегда считали необходимым добровольно оставаться в союзе, чтобы сохранить свое существование и противостоять державам-гегемонам. Последние 200 лет капиталистической современности были отмечены попытками разрушить этот союз. Стремление к этому определялось классовыми интересами вовлеченных сил. Этот процесс ускорился благодаря монистическому толкованию республики. Главная задача — восстановить исторические отношения, нарушенные сегодня, в духе братства и единства, не пренебрегая нашими убеждениями. Необходимость демократического общества неоспорима. РПК — самое продолжительное и масштабное вооруженное повстанческое движение в истории республики. Поскольку путь к демократической политике был закрыт, РПК окрепла и получила поддержку. Неизбежный результат крайних националистических отклонений — таких как стремление к отдельному национальному государство, федерации, административной и культурной автономии — не отвечает исторической социологии общества. Уважение идентичности, свобода мысли, демократическая организация, социально-экономическое и политическое развитие всех компонентов возможны только при наличии демократического общества и политического пространства. Республика во второе столетие своего существования может иметь прочное единство и преемственность только будучи демократией. Нет другого способа искать и принимать решения, кроме как через демократию. Основным методом является демократический консенсус. Язык мирного времени и демократического общества также должен соответствовать этой реальности. Призыв господина Девлета Бахчели вместе с волей, выраженной господином президентом [Реджепом Тайипом Эрдоганом], и положительными откликами других политических партий создали среду, в которой я выступаю с призывом сложить оружие. Я беру на себя историческую ответственность за этот призыв. Как и подобает современному обществу и партии, существование которой не было прекращено насильственно, соберите съезд и сами примите решение. Все группировки должны сложить оружие, а РПК должна быть распущена. Я передаю привет всем тем, кто верит в мирное сосуществование и кто прислушивается к моему призыву.

Призыв Оджалана — это, без преувеличения, историческое событие. Борьба курдов за самоопределение — один из самых долгих конфликтов на Ближнем Востоке.

Курды — 30-миллионный народ, у которого нет собственного государства. Исторический Курдистан — это обширная гористая территория на стыке Турции, Сирии, Ирака и Ирана. В каждой из этих стран имеются крупные курдские общины. Они говорят на особом языке и придерживаются особых обычаев, которые резко отличают их и от турок, и от арабов, и от персов.

Официально признанная курдская автономия есть только в Ираке. В Турции же, где живет 14–15 миллионов курдов, их до недавнего времени даже официально не признавали отдельным народом, а записывали «горными турками».

Абдулла Оджалан включился в курдское национальное движение еще в 1970-е годы, будучи студентом-политологом в университете Анкары. Для него, как и для многих борцов за самоопределение, идея национального освобождения была неотделима от левой идеи: он был ярым марксистом-ленинистом. В 1978-м он с группой соратников основал Рабочую партию Курдистана. Ее идеология представляла собой вполне стандартный для того времени антиколониальный социализм — примерно как у Организации освобождения Палестины и многих других вооруженных левых группировок на Ближнем Востоке и по всему миру.

В 1979-м Оджалан перебрался в Сирию и там стал готовить боевиков для вооруженной борьбы за независимость Курдистана. Существенную поддержку он получал от советских спецслужб и просоветского сирийского диктатора Хафеза Асада. СССР рассчитывал таким образом ослабить Турцию — члена НАТО и своего регионального соперника.

В 1984 году РПК объявила о начале курдского восстания в Турции и совершила несколько нападений на полицейские участки и базы жандармерии в восточных провинциях страны, населенных преимущественно курдами. То, что прежде было преимущественно политическим конфликтом с периодическими вспышками насилия, превратилось в военный конфликт низкой интенсивности с периодическими попытками политического урегулирования.

К 2000-м годам турецкие власти оценивали число жертв этого конфликта более чем в 40 тысяч человек. РПК в Турции признана террористической организацией — такое же решение принято в США, Евросоюзе и на уровне НАТО.

Оджалан был, конечно, не единственным лидером курдского национального движения. В Ираке действовали Демократическая партия Курдистана во главе с Масудом Барзани и Патриотический союз Курдистана Джалаля Талабани. Все трое не раз и не два пытались договориться об объединении в той или иной форме, но это им так и не удалось. После того как США свергли иракского диктатора Саддама Хусейна в 2003 году, Барзани стал главой Иракского Курдистана, а Талабани — главой временного правительства, а потом и президентом Ирака.

Абдуллу Оджалана Асад в конце концов изгнал из Сирии — после того, как Турция пригрозила вооруженным вторжением. С октября 1998 года курдский лидер скитался по миру, в том числе прожил пару недель на подмосковной даче депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Митрофанова. В феврале 1999 года турецкая разведка MİT при помощи ЦРУ захватила Оджалана в Кении и доставила в Турцию.

Там его приговорили к смертной казни за руководство террористической организацией. Потом приговор смягчили до пожизненного заключения — и с тех пор Оджалан находится в тюрьме. Сейчас ему 76 лет.

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Призыв Оджалана к соратникам сложить оружие стал, что называется, ожидаемой сенсацией. О его переговорах с турецкими властями было известно по меньшей мере с октября 2024 года. Тогда лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели выступил в Великом национальном собрании (парламенте Турции) с предложением: «Пусть лидер террористов [Оджалан] в одностороннем порядке объявит, что с терроризмом покончено и его организация распущена. Если лидера террористов выпустят из изоляции, пусть он выступит на собрании DEM в Великом национальном собрании. Если он проявит решимость, появится „право на надежду“».

«Право на надежду» — это действующий в Турции юридический принцип, который не допускает пожизненного заключения без возможности освобождения и ограничивает тюремное заключение сроком в 25 лет. Такой срок Оджалан отбыл в тюрьме к февралю 2024 года.

Бахчели — политический союзник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Видимо, предложение освободить Оджалана или перевести его под домашний арест в обмен на отказ от насильственных методов борьбы исходило именно от главы государства. Тот факт, что выступил именно Бахчели, имел свое значение: это ультраправый политик и крайний турецкий националист, который прежде призывал запретить любые прокурдские силы, включая парламентскую DEM. Получилось, что примирение курдам предложил их самый ярый противник. А Эрдоган инициативу сразу публично поддержал.

Самостоятельное значение РПК в последние пару десятилетий невелико. Она остается идеологическим ядром курдского национального движения, а Оджалан — его главным моральным авторитетом и живым символом. Но это движение в его нынешнем виде — это множество организаций в Турции, Сирии, Ираке и Иране, а также в диаспоре, особенно в Европе. Среди них есть и террористические группировки, и военные формирования, и политические партии, и благотворительные фонды, и просветительские кружки.

Руководители РПК (те, кто находится на свободе) в основном скрываются в горах на границе Ирака и Ирана. Эту группу называют «Кандиль» — по наименованию хребта Кандиль, который Турция бомбит уже много лет в тщетных попытках уничтожить РПК. От «Кандиля» реакций на призыв Оджалана пока не поступало. Ранее его представители не раз заявляли, что считают освобождение Оджалана предварительным условием для начала переговоров с турецкими властями.

«Кандиль» — это по большей части старые соратники Оджалана. Далеко не факт, что авторитета основателя движения хватит, чтобы заставить их отказаться от борьбы.

В Ираке существует своя курдская автономия. Ее руководство — клан Барзани — приветствовало инициативу Оджалана. Но для сторонников РПК слова Барзани мало что значат.

Еще одна сторона процесса — Рожава, самопровозглашенная курдская автономия в Сирии. Ее ведущая политическая сила — партия Демократический союз, фактически сирийское подразделение РПК (хотя обе организации это отрицают). Оджалан не является ее формальным лидером, но фактически остается для нее главным авторитетом. Сопредседатель Демократического союза Салих Муслим заявил, что сирийские курды готовы последовать призыву Оджалана, но при этом добавил: «Не было бы необходимости в оружии, если бы нам предоставили возможность вести политическую деятельность. Если не станет причин носить оружие, мы его сложим».

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У всех этих заявлений есть важный контекст. В середине февраля переходное правительство Сирии во главе с Ахмадом аш-Шараа завершило непростые переговоры с курдской общиной. Сирийские демократические силы (коалиция ополчений сирийских курдов) согласились интегрироваться в новые вооруженные силы страны. Судьба Рожавы пока окончательно не ясна, но ее представители подтвердили намерение остаться в составе Сирии.

Это соглашение предусматривает среди прочего высылку иностранных бойцов Сирийских демократических сил — прежде всего, очевидно, турецких курдов.

Сирийские курды, как прежде иракские, очевидно, при смене режима увидели возможность добиться самоопределения в составе уже существующих государств. Теперь Оджалан призывает к тому же турецких курдов.

Тамид Айеф