Московский автосалон Berg Auto Premium предлагает покупателям «широкий выбор» дорогих автомобилей, ставших недоступными в России из-за санкций и запрета на ввоз предметов роскоши. Это Tesla Cybertruck, Rolls-Royce Cullinan, Porsche Cayenne Coupe. Машины ввозят через Кыргызстан, где они получают таможенные документы зачастую «удаленно» — без присутствия самого автомобиля, выяснили в совместном расследовании журналисты «Новой газеты Европа», OCCRP, IStories и проектов.

Автосалон, где на третий год войны продаются премиальные западные автомобили, расположен на 15-м километре Новорижского шоссе. Он открылся 7 октября 2023 года, и указывает на сайте, что для него «не существует границ».

Журналистка IStories, позвонившая в салон под видом клиентки, поинтересовалась покупкой немецкого Porsche 911 Turbo. Ей ответили, что «автомобиль, страна производства — все будет европейским» и пояснили, что машина будет отправлена из Европы самолетом в Бишкек, а оттуда перевезена в Москву. Еще один вариант доставки, как сказали в салоне — паромом в Грузию.

Однако большинство машин, как пишут журналисты, отправляются именно через Кыргызстан. По данным таможенной статистики, в 2023 году Кыргызстан импортировал автомобилей на 2,7 миллиарда долларов — почти в 12 раз больше, чем с 2019 по 2021 годы (рост составил 1100%). За год этим путем в Россию поступило почти 900 BMW, 820 Mercedes и 230 Porsche, выяснили журналисты.

Страница Berg Auto Premium на маркетплейсе «Авто.ру»

По словам сотрудника таможни Кыргызстана, с которым анонимно поговорили расследователи, автомобили, получившие печать кыргызской таможни, зачастую даже не попадают в страну. Он рассказал, что оформление фиктивного документа обходится в сумму от двух до трех тысяч долларов за автомобиль. «Эти машины зарегистрированы у нас, но физически никогда сюда не приезжают. Мы называем это „система wi-fi“ — все происходит дистанционно», — рассказал собеседник журналистов. Российский автомобильный эксперт поясняет, что ввезенные из Кыргызстана машины не требуют растаможивания — это позволяет продавцам экономить на пошлинах.

Сооснователем автосалона Berg Auto Premium выступил предприниматель Марк Берг. Однако он известен и под другим именем — как гражданин Литвы Бенас Гуткаускас, пишут журналисты. На сайте Международной федерации конного спорта он указан как литовский спортсмен, выступающий в конкуре. Из открытых данных расследователи выяснили, что Гуткаускас давно живет в России, получил российское гражданство, а после 2022 года поменял и имя. При этом, по данным литовского издания Siena, гражданство Литвы Гуткаускас также сохранил. В Литве Гуткаускаса трижды привлекали к уголовной ответственности за насилие и хулиганство, включая нападение с хоккейной клюшкой на человека.

У Berg Auto Premium есть страница кыргызского представительства в инстаграме. Журналисты нашли указанного в качестве контактного лица Азиза Жыргалбекова, который подтвердил OCCRP, что дилерский центр импортировал автомобили из Европы и Южной Кореи через Кыргызстан. «На нашем местном рынке мы все знаем друг друга. Есть киргизы, русские, белорусы. Мы все сотрудничаем, помогаем друг другу», — сказал он OCCRP.

Журналисты обратили внимание на еще одного человека, фигурирующего на кыргызской странице Berg Auto Premium — это Сыргакбек Атышов. Он, в частности, публиковал в тиктоке видео, на котором показывал «очередную отправку» в Москву — новый Range Rover Autobiography. Журналисты утверждают, что Атышов связан с семьей президента Кыргызстана — они нашли в его соцсетях множество фото, которые свидетельствуют, что он часто проводит время в компании Эската Нуркожоева, племянника президента Садыра Жапарова.