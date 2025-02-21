Ryanair массово снимает россиян с рейсов в Таллинн. В авиакомпании ссылаются на «новые ограничения» на въезд в Эстонию. Но на самом деле новых запретов нет

Stanislav Mohkov / Scanpix / LETA

Авиакомпания Ryanair начала массово отказывать в посадке на рейсы гражданам России, которые летят в Таллинн. Представители авиаперевозчика при этом ссылаются на новые ограничения со стороны эстонских властей, однако в пограничной службе Эстонии заявляют: никакого ужесточения законодательства для граждан РФ нет.

Эстония наряду с несколькими другими странами ЕС установила ограничения для въезда россиян на свою территорию осенью 2022 года: въезжать в Эстонию из-за пределов Евросоюза (то есть через российско-эстонскую границу или, например, прямым рейсом в Таллинн из Стамбула или Еревана) запрещено. Но этот запрет касается только людей с туристическими шенгенскими визами и не распространяется на обладателей ВНЖ или долгосрочных виз любых стран Евросоюза и на некоторые категории россиян.

При этом въезжать в Эстонию из стран Евросоюза до сих пор вполне законно может любой россиянин — независимо от типа визы или цели визита. Многие российские туристы в последние два года используют Эстонию как транзитную страну для возвращения в РФ из поездок в популярные туристические страны, такие как Италия, Испания или Франция: долететь оттуда до Таллинна и затем доехать на автобусе до Санкт-Петербурга значительно дешевле и часто удобнее, чем, например, возвращаться в РФ самолетом с пересадкой в Стамбуле.

Сообщения о недопуске россиян на рейсы в Таллинн в профильных чатах для путешественников в телеграме начали появляться в середине февраля — все они касались перелетов из Барселоны или, в некоторых случаях, из Дублина.

Сотрудники авиакомпании, по словам пострадавших пассажиров, ссылались на якобы вступивший в силу 10 февраля новый закон, запрещающий россиянам независимо от наличия или отсутствия ВНЖ въезжать в Эстонию. Во всех случаях представители Ryanair отказывались показать пассажирам «новый закон», а также выдавать документы об отказе в перевозке, которые позволили бы в дальнейшем рассчитывать на компенсацию в суде.

Наиболее массовый случай отказа, после которого на ситуацию обратили внимание многие СМИ, произошел 18 февраля, когда на рейс в Таллинн из Барселоны не пустили 15 человек. Некоторые пассажиры принесли с собой распечатанные письма от погранслужбы с подтверждением, что им не запрещен въезд в Эстонию — но они не убедили сотрудников авиакомпании.

На следующий день на рейс из Барселоны не пускали россиян с европейскими ВНЖ — в то время как граждане РФ с туристическими визами смогли улететь на этом же самолете в Таллинн. На этот раз сотрудники, по словам пассажиров, ссылались уже не на эстонские законы, а на инструкцию руководства Ryanair.

19 февраля официальный комментарий дала погранслужба Эстонии. В беседе с журналистами Delfi там подтвердили, что регулярно отправляют авиакомпаниям напоминания о существующих ограничениях — и что очередное из таких технических писем в Ryanair сочли новым ограничением.

К сожалению, авиакомпания Ryanair истолковала напоминания Департамента полиции и погранохраны неверно. В настоящее время мы находимся с ними в контакте, чтобы разрешить возникшее недоразумение. Никаких новых ограничений нет.

Сама авиакомпания официально произошедшее не комментировала. В течение всего этого времени о каких-либо проблемах с регистрацией на рейсы в Таллинн из других городов ЕС, помимо Барселоны и Дублина, не сообщалось.

Отказы в посадке на рейсы в Эстонию и другие страны Балтийского региона были относительно частыми в конце 2022 года, спустя первые несколько недель после введения ограничений, так как многие авиакомпании (в том числе Ryanair) первоначально трактовали их расширительно — так как в случае отказа пассажиру во въезде в страну они обязаны за свой счет вернуть его назад и заплатить штраф. Однако с тех пор о массовых отказах в посадке на рейсы не сообщалось.