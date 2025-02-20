В Египте открыли первую за 100 лет гробницу фараона. В ней был захоронен Тутмос II

Министерство туризма и древностей Египта объявило 18 февраля, что археологи из Великобритании и Египта открыли в Фиванском некрополе гробницу Тутмоса II — фараона из , который правил Древним Египтом около 1500 года до нашей эры. Это первая гробница фараона, обнаруженная с тех пор, как в 1922 году открыли гробницу Тутанхамона, сообщил министр туризма и древностей Египта Шариф Фатхи.

Вход в главный коридор гробницы обнаружили в окрестностях Луксора (древние Фивы) в октябре 2022 года. Первоначально ученые предполагали, что гробница принадлежит кому-то из членов царской семьи из XVIII династии. На это указывало то, что рядом находились гробница царицы Хатшепсут, жены и сводной сестры Тутмоса II, которая взошла на престол после его смерти, а также гробница жен фараона Тутмоса III, сына Тутмоса II.

Вход в гробницу Тутмоса II, 19 февраля 2025 года Министерство туризма и древностей Египта / AFP / Scanpix / LETA Министерство туризма и древностей Египта / AFP / Scanpix / LETA

Однако новые раскопки позволили установить, что гробница принадлежала фараону Тутмосу II. На это указывают найденные предметы — в первую очередь, фрагменты алебастровых кувшинов с именами покойного Тутмоса II и его жены, царицы Хатшепсут. Также археологи обнаружили фрагменты погребальной мебели фараона, что стало первой подобной находкой — ранее погребальную мебель Тутмоса II не находили. Среди обнаруженных фрагментов — остатки штукатурки с синими надписями, а также сюжетами из «Книги Ам-Дуат» — ключевого заупокойного текста Древнего Египта, связанного с царскими гробницами.

Артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок в гробнице Тутмоса II Министерство туризма и древностей Египта

Вскоре после захоронения фараона Тутмоса II произошло наводнение, которое серьезно повредило интерьер гробницы. Исследователи установили, что после наводнения содержимое гробницы переместили в другое место.

Мумию Тутмоса II обнаружили в Фиванском некрополе в тайнике Дейр-эль-Бахри, открытом в 1881 году. В тайнике находились десятки мумифицированных человеческих останков, в том числе фараонов Тутмоса III, Сети I, Рамсеса II и Рамсеса III, пишет N+1. Первоначальное место захоронения Тутмоса II оставалось неизвестным.

О Тутмосе II почти ничего неизвестно. Ученые спорят даже о продолжительности его правления: одни считают, что он правил около трех-четырех лет, другие — что более 14 лет. Как заявил руководитель британской части миссии, директор по исследованиям Фонда изучения Нового царства Пирс Литерланд, обнаруженная гробница мало что говорит о жизни Тутмоса II. «Однако она говорит нам о том, что его похоронила Хатшепсут, а не его сын, младенец Тутмос III. Цари обязаны были хоронить своих предшественников», — сказал Литерланд.

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