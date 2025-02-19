Бойцы украинской «Железной бригады» под Харьковом. Фотографии

Российские войска перегруппировываются для новых наступлений, в том числе в Харьковской области, писала «Медуза» в свежей сводке о ходе боев. Среди тех, кто держит оборону под Харьковом, сдерживая российские войска, 3-я отдельная танковая бригада, известная как «Железная бригада». «Медуза» публикует снимки, сделанные в феврале во время одного из боевых дежурств бригады.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Viacheslav Madiievskyi / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Viacheslav Madiievskyi / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Viacheslav Madiievskyi / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Viacheslav Madiievskyi / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Viacheslav Madiievskyi / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Viacheslav Madiievskyi / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Карта боев от «Медузы»

Пока ВС РФ готовят новые наступления, ВСУ пошли в контратаку в Курской области и у Покровска. Удалось ли им оттеснить российские войска? Карта боев на 8 февраля

Карта боев от «Медузы»

Пока ВС РФ готовят новые наступления, ВСУ пошли в контратаку в Курской области и у Покровска. Удалось ли им оттеснить российские войска? Карта боев на 8 февраля