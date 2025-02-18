Ким Сэ-рон, 5 апреля 2023 года Yonhap / AP / Scanpix / LETA

Южнокорейская актриса Ким Сэ-рон умерла в возрасте 24 лет, сообщила газета «Чунъанъ ильбо». Тело актрисы обнаружили в ее доме на востоке Сеула вечером 16 февраля.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах России (список доступен здесь). По этим ссылкам (один, два) собраны контакты помогающих специалистов в других странах.

Тело Ким Сэ-рон обнаружил ее друг, когда она не пришла на запланированную встречу, после чего он связался с полицией. Прибывшие полицейские не нашли следов взлома. В ходе расследования полиция признала смерть актрисы самоубийством, сообщило агентство «Рёнхап». Ким Сэ-рон не оставила предсмертной записки. Как ожидается, похороны пройдут 19 февраля.

Ким Сэ-рон — одна из самых ярких звезд кино и телевидения Южной Кореи, пишет Associated Press. Она дебютировала в кино в девятилетнем возрасте, снявшись в фильме «Совершенно новая жизнь», который вышел в 2009 году. Фильм участвовал в 62-м Каннском кинофестивале, Ким Сэ-рон стала самой молодой участницей фестиваля. Особую известность актриса получила после того, как в 2010 году снялась в фильме «Человек из ниоткуда».

Последней заметной работой Ким Сэ-рон стал сериал Netflix «Охотничьи псы» (2023), основанный на одноименном мультсериале. Сцены с Ким Сэ-рон вырезали после того, как актрису обвинили в вождении в нетрезвом виде. Актриса попала в дорожную аварию в Сеуле в мае 2022 года, разбив автомобиль. За вождение в нетрезвом виде ее оштрафовали на 20 миллионов вон (13 800 долларов). После инцидента она перестала сниматься.

Ким Сэ-рон подверглась жесткой общественной критике. Ее часто критиковали медиа-организации, например, когда она появлялась на вечеринке с друзьями или жаловалась на то, что у нее нет работы, а в соцсетях оставляют негативные комментарии. Как отмечает Associated Press, актрису даже раскритиковали за улыбку во время съемок независимого фильма в 2024 году (сейчас кинолента находится в стадии пост-продакшена). Ким Сэ-рон решила сменить имя на Ким А-им, пыталась заняться бизнесом и вернуться в кино, пишет «Чунъанъ ильбо».

После смерти Ким Сэ-рон несколько крупных изданий Южной Кореи выпустили статьи, в которых осудили едкие комментарии в адрес актрисы. Газета «Ханкук Ильбо» заявила, что медиа тоже стали частью проблемы, и отметила, что некоторые СМИ в сообщениях о смерти актрисы использовали провокационные заголовки, вспоминая случай с вождением в нетрезвом виде. Южнокорейские медиа призвали изменить «суровое, нетерпимое» отношение к знаменитостям, упомянув певиц Солли и Ку Хара, а также актера Ли Сон Гюна, которые совершили суицид.

Как отмечает The New York Times, в последние годы несколько знаменитостей в Южной Корее совершили самоубийство после того, как подверглись общественной критике.