Обелиск на месте дуэли Пушкина Wikimedia Commons

Правительство РФ более 20 лет назад перепутало в своих документах название одного из объектов культурного наследия в Петербурге — места дуэли между поэтом Александром Пушкиным и французским офицером Жоржем Шарлем Дантесом. В постановлении правительства от 10 июля 2001 года памятник обозначен как «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э.». Внимание на это одной из первых обратила петербургская юристка Юлия Коновалова, которая несколько лет пытается добиться, чтобы в правительственные документы внесли исправления.

Коновалова рассказала, что в январе 2023 года, работая над делом, обнаружила ошибку в распоряжении петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), этот документ был опубликован на портале правительства Петербурга. В документе Жорж Дантес именовался как «Дантес Э.»

«А я в детстве зачитала до дыр все романы Александра Дюма. Эдмон Дантес — главный персонаж его романа „Граф Монте-Кристо“. <…> Может быть буква „э“ на клавиатуре рядом с буквой „ж“. А может исполнитель тоже зачитывался романами Дюма. И даже есть версия, что это подтверждает теорию, что А.С. Пушкин выжил и стал подписываться », — рассказала Юлия Коновалова.

Судя по всему, ошибку в постановлении правительства допустили изначально, то есть при подготовке документа к публикации в 2001 году. Эта ошибка присутствует в версии постановления от 13 октября 2008 года, которая опубликована на сайте правительства, а также в системах «Гарант» и Docs.cntd.ru, которые размещают государственные документы (более ранней версии найти не удалось).

Ошибка из постановления правительства попала в различные государственные документы. Она есть и в распоряжении КГИОП, и в приказе министерства культуры, рассказала Коновалова. «Дантес Э.» упоминается в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, опубликованном на портале Минкульта. Кроме того, пользователи сайта Citywalls в 2022 году заметили, что место дуэли Пушкина «с Дантесом Э.» есть на карте, которую с 2009-го составляет «Региональная геоинформационная система» ( ) Петербурга.

При этом на самом памятнике, установленном на месте дуэли Пушкина, такой ошибки нет. На обелиске лишь написано, что это «Место дуэли А.С. Пушкина», без упоминания Дантеса. Нет такой ошибки и в публикациях пресс-службы администрации Петербурга: в сообщении от 11 февраля 2019 года на сайте Смольного, как и в сообщении КГИОП от 10 февраля 2025-го, говорится, что у Пушкина состоялась дуэль с Жоржем Дантесом.

Юлия Коновалова в 2023-2025 годах несколько раз обращалась в КГИОП и министерство культуры РФ с просьбой исправить ошибку в документах. В последнем ответе Минкульта, полученном в феврале 2025-го, говорится, что изменения в документы могут внести только после того, как исправят постановление правительства РФ, причем сделать это должен петербургский комитет по охране памятников.

В пресс-службе КГИОП сообщили «Фонтанке» 12 февраля, что «данная ошибка не влияет на установленные границы и режим территории объекта культурного наследия». При этом, отметили в ведомстве, чтобы исправить опечатку в постановлении правительства РФ, комитет организовал государственную историко-культурную экспертизу. Как отметили в комитете, экспертизу проведут «за внебюджетный счет».