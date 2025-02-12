Правительство РФ в 2001 году перепутало в своем постановлении двух Дантесов — убийцу Пушкина и графа Монте-Кристо. Исправить ошибку не могут до сих пор
Правительство РФ более 20 лет назад перепутало в своих документах название одного из объектов культурного наследия в Петербурге — места дуэли между поэтом Александром Пушкиным и французским офицером Жоржем Шарлем Дантесом. В постановлении правительства № 527 от 10 июля 2001 года памятник обозначен как «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э.». Внимание на это одной из первых обратила петербургская юристка Юлия Коновалова, которая несколько лет пытается добиться, чтобы в правительственные документы внесли исправления.
Коновалова рассказала, что в январе 2023 года, работая над делом, обнаружила ошибку в распоряжении петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), этот документ был опубликован на портале правительства Петербурга. В документе Жорж Дантес именовался как «Дантес Э.»
«А я в детстве зачитала до дыр все романы Александра Дюма. Эдмон Дантес — главный персонаж его романа „Граф Монте-Кристо“. <…> Может быть буква „э“ на клавиатуре рядом с буквой „ж“. А может исполнитель тоже зачитывался романами Дюма. И даже есть версия, что это подтверждает теорию, что А.С. Пушкин выжил и стал подписываться как А.Дюма», — рассказала Юлия Коновалова.
Судя по всему, ошибку в постановлении правительства допустили изначально, то есть при подготовке документа к публикации в 2001 году. Эта ошибка присутствует в версии постановления от 13 октября 2008 года, которая опубликована на сайте правительства, а также в системах «Гарант» и Docs.cntd.ru, которые размещают государственные документы (более ранней версии найти не удалось).
Ошибка из постановления правительства попала в различные государственные документы. Она есть и в распоряжении КГИОП, и в приказе министерства культуры, рассказала Коновалова. «Дантес Э.» упоминается в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, опубликованном на портале Минкульта. Кроме того, пользователи сайта Citywalls в 2022 году заметили, что место дуэли Пушкина «с Дантесом Э.» есть на карте, которую с 2009-го составляет «Региональная геоинформационная система» (РГИС) Петербурга.
При этом на самом памятнике, установленном на месте дуэли Пушкина, такой ошибки нет. На обелиске лишь написано, что это «Место дуэли А.С. Пушкина», без упоминания Дантеса. Нет такой ошибки и в публикациях пресс-службы администрации Петербурга: в сообщении от 11 февраля 2019 года на сайте Смольного, как и в сообщении КГИОП от 10 февраля 2025-го, говорится, что у Пушкина состоялась дуэль с Жоржем Дантесом.
Юлия Коновалова в 2023-2025 годах несколько раз обращалась в КГИОП и министерство культуры РФ с просьбой исправить ошибку в документах. В последнем ответе Минкульта, полученном в феврале 2025-го, говорится, что изменения в документы могут внести только после того, как исправят постановление правительства РФ, причем сделать это должен петербургский комитет по охране памятников.
В пресс-службе КГИОП сообщили «Фонтанке» 12 февраля, что «данная ошибка не влияет на установленные границы и режим территории объекта культурного наследия». При этом, отметили в ведомстве, чтобы исправить опечатку в постановлении правительства РФ, комитет организовал государственную историко-культурную экспертизу. Как отметили в комитете, экспертизу проведут «за внебюджетный счет».