Маргарита Житницкая, более известная под псевдонимом Марго Кржижевская, возглавляет компанию M-production, которая вот уже больше 30 лет, время от времени меняя названия, занимается созданием телевизионного контента: от игровых шоу и юмористических программ до предвыборных дебатов. В 2010-е годы компания производила программы пропагандиста Владимира Соловьева «Поединок», «Воскресный вечер» и «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», с 2020-го — программы для ютьюб-канала Соловьева, а с 2022-го — для телеканала «Соловьев Live».

Как рассказывает в своем расследовании The Insider, юридически компания состоит из трех ООО, полностью принадлежащих Житницкой: «М-продакшн», «М-Продакшн Медиа» и «М-Продакшн Групп». Их выручка за 2023 год составила более 4,5 миллиарда рублей — вдвое больше, чем за 2021-й. Суммарная чистая прибыль за 2021–2023 годы — 655 миллионов рублей. Больше всего компания получает от «России-1». M-production платит зарплату пропагандистам Владимиру Соловьеву, Александру Мясникову, Сергею Михееву.

По данным утечки налоговых данных за 2020 год, доход Житницкой составил 246 миллионов рублей. Компании Житницкой владеют двумя машинами Porsche, а она лично — машинами Mercedes-Benz GLS, BMW 420D, Porsche Cayenne и Land Rover Discovery Sport. Также Житницкой принадлежат пять квартир в Москве: три — на Рождественском бульваре и две — в жилом комплексе «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной.

Кроме того, Житницкая владеет апартаментами в болгарском Созополе. До 2022 года ей принадлежали две фирмы в Болгарии, которыми ныне владеет гражданин США Глеб Пирятинский — предположительно, сын Житницкой.

Житницкая не внесена ни в американские, ни в европейские санкционные списки и, по данным The Insider, регулярно бывает за пределами России, в том числе в странах ЕС.