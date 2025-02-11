Президент Центрально-Африканской Республики запустил национальный мемкоин За считаные часы его капитализация достигла трети ВВП страны. Угадайте, что было дальше

Фостен-Арканж Туадера Benoit Tessier / Reuters / Scanpix / LETA

9 февраля президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР), одной из беднейших стран мира, Фостен-Арканж Туадера заявил о запуске $CAR на блокчейне Solana. Он назвал это экспериментом, призванным показать, «как мем может объединить людей, поддержать национальное развитие и вывести Центрально-Африканскую Республику на мировую арену».

Объявление выглядело подозрительно. Оно было написано на английском, который не является , и опубликовано около полуночи по местному времени. Многие подумали, что страницу Туадеры взломали, но позже он выложил видео на французском, в котором представил $CAR как «официальный мемкоин» своей страны.

«В 2022 году ЦАР вошла в историю как вторая страна, биткоин законным платежным средством. Это решение показывает нашу приверженность инновациям. ЦАР всегда верила в силу и важность сообщества. Опираясь на эту веру, я с гордостью объявляю о запуске официального мемкоина ЦАР», — заявил президент.

Как пишет издание Decrypt, в следующие два с половиной часа рыночная капитализация $CAR выросла на 1210% — с 68 до 897 миллионов долларов. Это почти треть ВВП ЦАР, составляющего три миллиарда долларов. Криптовалютные издания сообщили о трейдерах, пытавшихся воспользоваться ситуацией: один из них купил 47 миллионов токенов $CAR, стоимость которых за три часа подскочила с пяти тысяч до 12 миллионов долларов; другой упустил возможность заработать на $CAR 40 миллионов.

Однако мемкоин стал предсказуемо быстро падать. За 11 часов его капитализация сократилась до 125 миллионов долларов. Туадера выложил еще одно видео, в котором назвал запуск $CAR успешным и пообещал использовать его для поддержки населения ЦАР (в частности, отремонтировать школу). Этот ролик ненадолго поднял капитализацию мемкоина почти до 400 миллионов долларов, но вскоре она снова стала сокращаться. На момент написания этого текста она составляла немногим больше 27 миллионов, рухнув на 97% от пика.

Издание Protos отметило, что за $CAR, по всей видимости, не стоит никакого серьезного плана: мемкоин не был номинирован в официальной валюте ЦАР, ни один банк внутри страны его не принимает (по крайней мере, информации об этом не было), официальный сайт криптовалюты работал с перебоями, а аккаунт в Х был заблокирован. Другие аналитики отметили, что стоимость $CAR изменялась с динамикой, характерной для спекулятивных активов, и что мемкоин Туадеры является «очевидной копией» мемкоина Трампа.