«Напалмовая девочка». 8 июня 1972 года AP / Scanpix / LETA

«Напалмовая девочка» (официальное название — «Ужас войны») — фотография, сделанная 8 июня 1972 года. На ней снята группа детей — после того, как авиация Южного Вьетнама сбросила бомбы на их деревню. В центре снимка — рыдающая обнаженная девочка, чья одежда сгорела во время бомбардировки. Это одна из самых известных фотографий XX века, символ Вьетнамской войны. Журналист сайгонского бюро Associated Press Ник Ут, которому тогда был 21 год, получил за нее Пулитцеровскую премию. Он почти 30 лет сотрудничал с Associated Press, но получил известность прежде всего как автор «Напалмовой девочки».

Девочка на фото — Фан Тхи Ким Фук. В 1972-м ей было девять лет. В результате бомбардировки она получила сильные ожоги, но врачам удалось спасти ей жизнь. Она провела в больнице больше года, перенесла 17 операций. Позднее власти социалистического Вьетнама использовали ее историю для пропаганды, пока ей не удалось бежать в Канаду, где она долгое время вела непубличный образ жизни. Но потом она занялась общественной деятельностью, основав, в частности, фонд помощи жертвам войны.

В интервью The New York Times, опубликованном к 50-летию фотографии, Фан Тхи Ким Фук признавалась, что в день, когда был сделан снимок, ее жизнь бесповоротно изменилась. Она рассказывала, что иногда ненавидела этот снимок. «Я думала про себя: „Я маленькая девочка. Я голая. Зачем он сделал эту фотографию? Почему мои родители не защитили меня? Почему он напечатал эту фотографию? Почему я была единственным голым ребенком, в то время как мои братья и двоюродные братья на фотографии были одеты?“ Мне было плохо и стыдно», — рассказывала Ким Фук, добавляя, что лишь с возрастом смогла принять как свое искалеченное тело, так и то, какой психологический и эмоциональный груз пришлось нести ей как «напалмовой девочке».

При этом Фан Тхи Ким Фук говорила, что признательна фотографу, который спас ей жизнь — он завернул ее в покрывало и отвез в больницу.

Однако спустя более чем 50 лет историю, вошедшую в учебники, поставили под сомнение. На фестивале «Сандэнс» в январе 2025 года был показан фильм «The Stringer», в котором авторство «Напалмовой девочки» ставится под сомнение. Создатели фильма, среди которых расследователь Гэри Найт, пытаются доказать, что снимок сделал не штатный фотограф Associated Press Ник Ут, а вьетнамский фрилансер Нгуен Тхань Нге. Эта версия основана на словах фоторедактора Карла Робинсона, работавшего в то время в сайгонском бюро.

Робинсон утверждает, что глава фотослужбы бюро Хорст Фаас купил у Нгуена Тхань Нге снимок за 20 долларов (стандартная для того времени цена), а затем указал автором фотографии Ника Ута. Нгуен Тхань Нге, живущий в Калифорнии, заявил съемочной группе, что именно он сделал ставшую знаменитой фотографию.

Фан Тхи Ким Фук и Ник Ут. 12 апреля 2023 года Ezequiel Becerra / AFP / Scanpix / LETA Нгуен Тхань Нге на премьере «The Stringer». 25 января 2025 года Maya Dehlin Spach / Getty Images

В фильме приводят свидетельства некоторых очевидцев, а также мнения экспертов, которые, проанализировав снимки, сделанные Ником Утом в тот день, пришли к выводу: маловероятно, что он мог находиться там, откуда можно было сделать фотографию «Напалмовой девочки».

В Associated Press с этим утверждениями категорические не согласны. Еще до премьеры фильма агентство провело внутреннее расследование, по итогам которого пришло к выводу, что «нет оснований полагать, что кто-то, кроме Ута, сделал фотографию». В AP также указали, что многие участники событий, включая Хорста Фааса, уже умерли, и не могут рассказать о произошедшем. Те же свидетели, которых опросили в ходе расследования, не дали повода усомниться в авторстве снимка. При этом агентство в своем заявлении обращает внимание на то, что и Робертсон (уволенный в 1978 году) и Нгуен Тхань Нге ранее не заявляли о том, что «Напалмовую девочку» снял не Ут. В частности, Робертсон не упоминал ничего подобного в своих мемуарах, вышедших в 2019 году.

Как пишет Vanity Fair в статье о фильме, Робертсон говорил, что не хотел затрагивать эту тему, пока Фаас был жив (знаменитый фотограф, двукратный обладатель Пулитцеровской премии Хорст Фаас умер в 2012 году). На «Сандэнсе» 80-летний Робертсон заявил, что хотел, чтобы эта история стала известна до его смерти. «Я хотел найти его [Нгуена Тхань Нге] и извиниться», — заявил он.

Издание отмечает, что Фаас, как предполагается, мог покровительствовать Уту — брат фотографа Хюен Тхань Май (также известный как Ла) работал на AP и был убит в дельте Меконга. Однако, подчеркивает Vanity Fair, нет никаких объективных причин считать, что Фаас решил подписать попавшее к нему в руки фото именем своего протеже. Издание с сожалением констатирует, что в «The Stringer» никак не представлена позиция агентства и Ника Ута. В Associated Press после выхода фильма заявили, что все участники «The Stringer» связаны соглашением о неразглашении, что не дает возможности провести полноценное расследование выдвинутых обвинений, пишет The Guardian.

Адвокат Джеймс Хорнштейн, представляющий интересы Ника Ута, распространил заявление Фан Тхи Ким Фук. «Я отказалась участвовать в этом возмутительном и ложном нападении на Ника Ута, предпринятом господином Робинсоном в последние годы… Я бы никогда не стала участвовать в фильме, потому что знаю — это неправда», — говорится в нем.

Нгуен Тхань Нге появился на премьере, где ему устроили овацию. «Большое вам спасибо, что пришли посмотреть фильм. Я сделал это фото, — сказал он. — Я не могу выразить, что я чувствую после этого, я просто хочу сказать вам спасибо».