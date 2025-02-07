Марина Лысцева / ТАСС / Profimedia

В начале февраля Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России (ФПАД) опубликовал видео об условиях работы представителей отрасли. В ролике рассказывается, что авиадиспетчерам сократили зарплаты и отменили компенсации аренды жилья, а после основной работы им приходится подрабатывать курьерами, таксистами и продавцами в магазинах. Внимание на ролик и жалобы представителей отрасли обратили российские СМИ и телеграм-каналы.

Ролик приурочили к завершению переговоров Единого представительного органа работников, который представляет авиадиспетчеров, с их работодателем — подведомственной Росавиации Госкорпорацией по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) — по проекту коллективного договора предприятия на 2025-2028 годы. Переговоры должны завершиться 7 февраля, документ, как ожидается, вступит в силу 1 апреля.

ФПАД России

За неделю до завершения переговоров стороны не могли договориться по 48 пунктам договора, которые касаются условий труда работников. Авиадиспетчеры среди прочего настаивают на установлении гарантированной индексации зарплаты и доплат молодым специалистам, сохранении льгот ветеранам отрасли и страхования всех работников от потери трудоспособности, а также на отказе от сокращения программы «золотых парашютов» для работников, которые выходят на пенсию. Сейчас эта выплата равняется 12 средним зарплатам. «Безопасность — это не место для компромиссов», — говорится в ролике профсоюза.

По словам президента ФПАД Сергея Ковалева, если работодатель откажется от компенсации при выходе работника на пенсию, около 3,5 тысяч человек могут в скором времени уволиться. «Тогда некоторые центры обслуживания воздушного движения просто закроются. Стоит даже 30-50% уволиться из подразделения, и это будет крах», — утверждает глава профсоюза.

Эта проблема, заявил Ковалев, касается сотрудников всех стратегических предприятий по всей территории России, которые занимаются обслуживанием воздушного движения — и диспетчеров, и инженеров, и техников, и специалистов IT. Их зарплата, утверждает он, практически не индексировалась последние четыре года. «Индексация происходила на полпроцента. В этом году с 1 апреля планируется индексация на 4,5%. Поэтому, конечно, и профсоюз, и работники возмущены», — добавил глава ФПАД.

По оценкам Ковалева, в 2022 году из-за проблем с заработной платой и ухудшения условия работы уволились около тысячи диспетчеров. «Часть ушли в другие отрасли, молодежь — преимущественно в IT», — рассказал президент профсоюза. По его словам, средняя зарплата в отрасли — 145 тысяч рублей. Собеседник «Новой газеты Европа» в ФПАД отметил, что эта цифра — «средняя температура по больнице». В некоторых подразделениях, например, в Ставрополе, Элисте и Чебоксарах, начинающие авиадиспетчеры со стажем до шести лет получают 50–60 тысяч рублей в месяц, а диспетчеры со стажем 20 лет и более — 85 тысяч. По подсчетам ФПАД, в большинстве региональных подразделений до 60% диспетчеров вынуждены подрабатывать.

«При этом авиадиспетчеры должны ежегодно сдавать экзамены на подтверждение Свидетельства диспетчера (лицензии), проходить медосвидетельствование с требованиями, как для пилотов, раз в три года проходить тестирование и подтверждать четвертый уровень знаний английского языка по шкале , перед каждой сменой проходить медконтроль, получать взыскание, если достал из кармана мобильник (при отсутствии воздушного движения), получать взыскания, если проверяющему что-то не понравится при радиообмене диспетчера с экипажем», — рассказал об условиях работы собеседник издания.

При этом авиадиспетчерам регулярно добавляют новые обязанности. Так, с 1 сентября 2024 года они обязаны вести «визуальное наблюдение за птицами во время взлета и посадки воздушных судов». Телеграм-канал Mash утверждает, что для авиадиспетчеров, работающих в ночные смены, введут новые штрафы за малейшие проступки.

Кроме того, отметил источник «Новой газеты Европа» в профсоюзе авиадиспетчеров, в их профессии уголовная ответственность — «не что-то из области невероятного». Сейчас в судах находятся уголовные дела в отношении трех диспетчеров.

Глава Госкорпорации по организации воздушного движения Андрей Булин в январе, комментируя ход переговоров с работниками, признал, что в новом договоре часть льгот для сотрудников сократят. Например, компания прекратит выплаты компенсаций работникам, уходящим на пенсию, и откажется от страховки от потери работоспособности. Однако, утверждал он, основной пакет льгот работников сохранится. Позицию недовольных сотрудников Булин назвал «деструктивной».

Во избежание «роста социальной напряженности и нестабильности на предприятии» в начале февраля руководство корпорации издало несколько приказов, которые, как заявили в компании, гарантируют всем работникам сохранение основного пакета социальных льгот. Речь в том числе идет об индексации зарплаты на 4,5% с 1 апреля и сохранении выплаты в размере 12 зарплат работникам, уходящим на пенсию и получившим такое право по состоянию на 31 марта. При этом в корпорации пожаловались, что представители работников «выдвигают все новые требования о тех или иных выплатах, не утруждая себя просчетом финансовых затрат предприятия».

После публикаций в СМИ и телеграм-каналах материалов с жалобами авиадиспетчеров пресс-служба корпорации заявила, что информация об увольнении персонала и введении штрафов не соответствует действительности. В компании отметили, что «укомплектованность основного персонала составляет 92%», а также снова перечислили льготы, которые предоставляют работникам.