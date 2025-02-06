Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Каждая из сторон освободила по 150 человек. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В Минобороны РФ заявили, что освобожденные россияне сейчас находятся в Беларуси, в ближайшее время их отправят в Россию для лечения и реабилитации. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обмен, сообщил, что некоторые из украинских военнослужащих, которых удалось освободить, провели в плену более двух лет. «Сегодня для них и их родных — день, который перевешивает годы ожидания. Это настоящее счастье — видеть их дома, живых, свободных», — написал Зеленский в телеграм-канале. В Украине регулярно проходят публичные акции родственников пленных, участники акций требуют, чтобы власти сделали все возможное для их скорейшего возвращения. В России некоторые родственники попавших в плен также пытаются привлечь внимание властей к проблеме возвращения военных домой доступными им методами. «Медуза» публикует фотографии украинцев и россиян, вернувшихся из плена 5 февраля.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Украина

МВД Украины / Scanpix / LETA

EPA / Scanpix / LETA EPA / Scanpix / LETA

Россия

Министерство обороны РФ / ТАСС / Profimedia