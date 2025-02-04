Депутата Бундестага Штефана Гельбхара обвинили в домогательствах. Он вынужден был сняться с выборов Через месяц выяснилось, что главной пострадавшей не существует

Штефан Гельбхар, 2021 год Annette Riedl / picture alliance / Getty Images

Члена партии «Зеленых» обвинили в сексуализированном насилии перед выборами в Бундестаг

48-летний юрист из Берлина Штефан Гельбхар вступил в партию «Зеленые» 25 лет назад. Его относили к умеренному крылу. В 2017 году Гельбхар был избран депутатом Бундестага и собирался переизбираться туда в феврале 2025 года. Однако его обвинили в сексуализированном насилии.

В декабре в за два дня поступило 18 жалоб на Гельбхара, пишет Die Zeit. По информации газеты, многие из них были анонимными. Наибольшее беспокойство вызывали три письма; в одном говорилось, что Гельбхар сбил женщину с ног и напал на нее; во втором — что он преследовал женщину до городской электрички и приставал к ней; в третьем — что он схватил женщину за голову и поцеловал ее против ее воли.

Из этих трех писем было подписано только одно — то, в котором сообщалось о поцелуе. Оно было основано на показаниях некоей «Анны К.», данных под присягой. Офис обмудсмена «Зеленых» сообщил Гельбхару о жалобах, но не раскрыл их суть, сославшись на конфиденциальность. По словам депутата, не зная сути претензий, он никак не мог оправдаться. Он также заявил, что представители партии надавили на него, требуя снять кандидатуру с предстоящих выборов в Бундестаг. Гельбхар подчинился — хотя и отрицал все обвинения.

Когда история попала в СМИ, выяснилось, что главные обвинения против Гельбхара были выдвинуты под чужим именем

30 декабря историю Гельбхара рассказал немецкий телерадиовещатель RBB, процитировав, в частности, показания «Анны К.». После этого репортажа скандал вокруг депутата стал публичным; сам он продолжал настаивать на своей невиновности. Гельбхар обращал внимание на то, что уголовные обвинения против него никто не выдвигал, и говорил, что его хотят дискредитировать.

В середине января издание Tagesspiegel усомнилось в личности «Анны К.». Оказалось, что она не зарегистрирована по адресу, указанному в ее показаниях, да и жильцы женщины с такими именем не знают. Не было этого имени и в списках партии «Зеленые», хотя предполагаемая жертва утверждала, что встречалась с Гельбхаром в партийных рабочих группах.

Tagesspiegel направил запрос RBB. 19 января вещатель извинился и удалил материалы про Гельбхара. RBB заявил, что его журналистам не удалось лично встретиться с «Анной К.», свидетельства которой были ключевыми для репортажа, или увидеть ее удостоверение личности. «Есть подозрение, что политик „Зеленых“ выдвинул обвинения под чужим именем», — говорилось в заявлении RBB.

В фабрикации жалоб подозревают другую представительницу «Зеленых» в Берлине

Почти одновременно с извинениями RBB из «Зеленых» ушла 27-летняя Ширин Кресе, которая, как пишет Der Spiegel, считалась видным представителем левого крыла партии. Она была лидером фракции «Зеленых» в совете берлинского округа Митте, занималась темами феминизма и квир-политики. Пресса предполагает, что именно Кресе сфабриковала жалобу «Анны К.» — а возможно, и другие жалобы на Гельбхара.

По информации Die Zeit, в декабре — за несколько дней до того, как жалобы получил партийный офис омбудсмена, — Кресе рассказала на совещании левого крыла «Зеленых», что общалась с женщинами, якобы заявившими о домогательствах со стороны Гельбхара, и они позволили ей говорить от их имени.

После ухода из партии «Зеленых» Кресе отказалась от комментариев, заявив лишь, что «разбирается» с «выдвинутыми обвинениями» и не хочет нанести вред ни партии, ни пострадавшим от сексуализированного насилия. Гельбхар подал на нее в суд (а также на RBB). Кроме того, ей грозят уголовные обвинения в клевете и оскорблении, если ее вина в фабрикации жалоб на депутата подтвердится.

В отношении Гельбхара еще остаются подозрения. Его вина не доказана — но свою карьеру в Бундестаге он считает оконченной

СМИ подозревают, что за обвинениями против Гельбхара может стоять политическая интрига. От его решения сняться с выборов выиграл Андреас Аудреч, глава предвыборного штаба лидера «Зеленых» Роберта Хабека: он попал на вторую строчку в партийном списке кандидатов в Бундестаг вместо Гельбхара. Сам Аудреч заявил, что не имеет отношения к фабрикации обвинений.

В целом же для партии, сходятся во мнении журналисты, это чувствительный удар перед выборами. «В деле Гельбхара столкнулись два основных принципа [„Зеленых“]: требование защищать верховенство закона и восприятие себя как феминистской партии, которая ставит на первое место интересы пострадавших от насилия», — пишет Die Zeit. Лидер «Зеленых» Роберт Хабек подчеркнул, что фабрикация обвинений против Гельбхара сильно навредила не только ему, но и многим женщинам, которые действительно пострадали от домогательств.

Рейтинг «Зеленых» в последние пару лет и так неуклонно падает и сейчас не достигает 14%. Скандал может снизить его еще больше — тем более, что он еще не завершен. В партии начали расследование собственных ошибок и оставшихся жалоб на Гельбхара: по данным «Зеленых», семь предполагаемых пострадавших продолжают настаивать на своих обвинениях; их личности сейчас пытаются верифицировать. «Я не знаком ни с одним из этих [сообщений] и не знаю, стоят ли за ними реальные люди», — заявил Гельбхар.

Как бы ни закончилось дело, и он сам, и журналисты считают, что его карьера в Бундестаге окончена. По словам Гельбхара, случившееся оставило на нем «глубокий шрам»: он потерял семь килограммов веса, не может есть, принимает таблетки от язвы желудка и седативные препараты. «Слово одного человека против слова другого — этого достаточно в суде, но не в политике. Я быстро понял, что мне придется доказать свою невиновность. <…> И все же это безумие: в Германии виновность должна быть доказана, не наоборот», — говорит он.