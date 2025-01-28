«У нас был свой фронт» Врач из Изюма Юрий Кузнецов в начале войны несколько месяцев проводил операции в подвале больницы. Он продолжает работать и сейчас. Фотографии

В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину хирург-травматолог Юрий Кузнецов несколько месяцев жил и работал в подвале Изюмской городской больницы. Кузнецов рассказывал, что операционным столом ему и его коллегам служили две каталки с носилками, а в подвале было настолько холодно, что медикам приходилось греть лекарства своими телами, чтобы ввести их пациентам. Кузнецов и его коллеги продолжали оказывать помощь людям и во время оккупации города российскими войсками. Как вспоминали изюмские медики, они лечили как раненых в результате обстрелов и бомбардировок, тех, кто пережил пытки, так и людей с бронхитом и пневмонией, а также четыре раза принимали роды. «У нас был свой фронт — оказывать помощь тому населению, которое здесь осталось», — рассказывал врач журналистам «Громадське». В сентябре 2022 года Изюм был освобожден, а в ноябре президент Украины Владимир Зеленский лично вручил Кузнецову орден «За мужество» ІІІ степени. Кузнецов продолжает работать в Изюмской городской больнице.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Юрий Кузнецов в больнице Изюма. 25 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Кузнецов и одна из медсестер Изюмской городской больницы обрабатывают рану Владимира Гонтаря. 25 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Изюм, 25 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Владимир Гонтарь лишился части ноги, подорвавшись на противопехотной мине. Изюм, 25 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images