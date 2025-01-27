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У ВСУ есть не только FPV-беспилотники и наземные дроны для установки минных полей, но и роботы-собаки. Как их использует одна из бригад украинской армии. Фотографии

Источник: Meduza

В российско-украинской войне обе стороны активно используют дроны. Так, 13 бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия» в январе объявила, что впервые провела полностью роботизированную наземную операцию. На вооружении у этой бригады есть не только FPV-беспилотники и наземные дроны, используемые для минирования, но и роботы-собаки BAD2. При этом командир «Хартии» Игорь Оболенский подчеркивал, что несмотря на дроны, победу обеспечивают люди. «Побеждать будут люди. Почему так? У нас есть дроны в воздухе, есть дроны на земле, много беспилотной техники. Но есть и антидронные ружья, электромагнитный импульс выводит из строя все это. Поэтому нам с вами никуда не деться от людей», — говорил он журналистам NV.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
Боец «Хартии» настраивает один из наземных дронов. Харьковская область, 25 января 2025 года
Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA
Робот-собака, которого использует бригада «Хартия». Харьковская область, 25 января 2025 года
Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA
Оператор дрона из бригады «Хартия». Харьковская область, 25 января 2025 года
Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA
Наземный дрон бригады «Хартия» отрабатывает установку противотанковых мин во время учений. Харьковская область, 25 января 2025 года
Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA
Оператор FPV-дрона из бригады «Хартия». Харьковская область, 16 января 2025 года
Jose Colon / Anadolu / Getty Images
Украинский военнослужащий в укрытии готовит FPV-дрон. Харьковская область, 16 января 2025 года
Jose Colon / Anadolu / Getty Images
Украинские операторы дронов в укрытии в Харьковской области. 16 января 2025 года
Jose Colon / Anadolu / Getty Images
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