новости
У ВСУ есть не только FPV-беспилотники и наземные дроны для установки минных полей, но и роботы-собаки. Как их использует одна из бригад украинской армии. Фотографии
Источник: Meduza
В российско-украинской войне обе стороны активно используют дроны. Так, 13 бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия» в январе объявила, что впервые провела полностью роботизированную наземную операцию. На вооружении у этой бригады есть не только FPV-беспилотники и наземные дроны, используемые для минирования, но и роботы-собаки BAD2. При этом командир «Хартии» Игорь Оболенский подчеркивал, что несмотря на дроны, победу обеспечивают люди. «Побеждать будут люди. Почему так? У нас есть дроны в воздухе, есть дроны на земле, много беспилотной техники. Но есть и антидронные ружья, электромагнитный импульс выводит из строя все это. Поэтому нам с вами никуда не деться от людей», — говорил он журналистам NV.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.