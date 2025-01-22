Фото Росса Ульбрихта, представленное в суде Нью-Йорка во время процесса в 2015 году. Когда именно оно сделано, неизвестно U.S. Attorneyʼs Office for the Southern District of New York / Reuters / Scanpix / LETA

21 января 2025 года 47-й президент США Дональд Трамп объявил, что подписал «полное и безоговорочное помилование» Росса Уильяма Ульбрихта. В 2015 году он получил два пожизненных срока и 40 лет по делу о создании даркнет-площадки Silk Road, где в том числе незаконно торговали наркотическими веществами и оружием. Маркетплейс был запущен в январе 2011 года и проработал до октября 2013 года, когда агенты ФБР задержали Ульбрихта в библиотеке Сан-Франциско и закрыли Silk Road. По данным ФБР, сайтом успели воспользоваться около 100 тысяч человек.

Многообещающий ученый

В 2006 году Ульбрихт закончил Техасский университет Далласа, получив степень бакалавра по физике. В 2009-м он стал магистром физики в университете Пенсильвании, но довольно быстро потерял интерес к науке: работать в лаборатории ему не нравилось, и он оставил, по его собственным словам, «многообещающую карьеру ученого».

Ульбрихт пытался торговать акциями и основал видеоигровую компанию — но не добился успеха в этих сферах. В итоге он занялся букинистическим бизнесом, продавая книги через Amazon. В декабре 2010 года Ульбрихту удалось заработать 10 тысяч долларов, но в январе 2011 года он закрыл бизнес — потому что все полки на складе с книгами рухнули, как домино. И потому что он уже тогда придумал Silk Road.

К тому моменту Ульбрихт увлекся идеями либертарианства и благодаря своему опыту трейдинга узнал о биткоине. Он хотел создать сайт, «на котором люди могли бы анонимно покупать все, что угодно, без каких-либо следов, которые могли бы привести к ним». Сам себе Ульбрихт пообещал, что Silk Road станет феноменом, и что хотя бы один человек расскажет ему о сайте, не подозревая, что он создал его.

На старте Silk Road продавал псилоцибиновые грибы, которые Ульбрихт вырастил сам. Позже ассортимент заметно расширился: на площадке появились кокаин, героин, МДМА и ЛСД, а также рецептурные препараты — например, ксанакс. Ими торговали уже другие продавцы, товар продавался за биткоины, а Ульбрихт получал комиссию со сделок. У Silk Road появилось свое руководство для продавцов, объясняющее, как упаковать наркотики, чтобы их не обнаружили электронные датчики или служебные собаки — посылки зачастую отправляли обычной почтой. Часть из них все же перехватывали силовики.

Популярность Silk Road росла. К июню 2013 года на сайте, работавшем в анонимной сети Tor, зарегистрировался почти миллион пользователей. До закрытия площадки в октябре того же года на ней, как сообщалось в отчете ФБР, было совершено более полутора миллиона сделок на сумму почти в 10 миллионов биткоинов (на тот момент — 213 миллионов долларов). Комиссионные составили около 642 тысячи биткоинов (13,17 миллиона долларов).

«Ужасный пират Робертс»

Поначалу пользователи Silk Road знали, что у сайта есть некий анонимный системный администратор, который следит за чистотой своего «либертарианского эксперимента». Часть пользователей считала, что если на площадке можно торговать героином, то вполне можно и «гаубицами и человеческими сердцами» — однако Ульбрихт выступал резко против этого. Как и против торговли детским порно и поддельными дипломами.

Вскоре Ульбрихт решил, что ему нужно имя, и в феврале 2012 года переименовался в «Ужасного пирата Робертса» (Dread Pirate Roberts) в честь персонажа книги «Принцесса невеста» американского писателя Уильяма Голдмана. По сюжету этот герой носил маску, а титул передается от одного пирата к другому.

Власти США заинтересовались Ульбрихтом еще до того, как он стал «Ужасным пиратом Робертсом». В июне 2011 года сенатор Чак Шумер призвал закрыть Silk Road. Ульбрихт назвал правительство США «своим главным врагом» и заявил, что оно хочет его «уничтожить». Вычислить и арестовать Ульбрихта должны были агенты ФБР, Управления по борьбе с наркотиками, Налогового управления, Министерства внутренней безопасности и даже Секретной службы США.

Сделать это получилось во многом случайно. Один из пользователей Reddit сообщил об утечке IP-адреса Silk Road и предупредил об этом основателя площадки, но тот считал, что ему ничего не угрожает. Агенты ФБР выяснили, что сервер и зеркало сайта находятся в Рейкьявике и получили от властей Исландии жесткий диск с зеркалом 21 июля 2013 года. За этот день, как узнали агенты, «пират Робертс» провел более трех тысяч транзакций и заработал почти 20 тысяч долларов (впрочем, на защиту сайта от хакерских атак он тратил около 50 тысяч долларов в неделю).

Агент Налогового управления США Гэри Олфорд предположил, что создатель Silk Road должен был рассказывать о своем сайте на схожих ресурсах — для его первоначальной раскрутки. Олфорд узнал, что в январе 2011 года, через несколько дней после запуска Silk Road, пользователь форума shroomery.org под ником Altoid рассказал о новом сайте, где можно «покупать и продавать анонимно что угодно».

Олфорд обнаружил вопрос от пользователя с таким же ником на форуме для программистов Stack Overflow. В качестве его почты был указан адрес [email protected]. ФБР вычислило, что Росс Ульбрихт жил в Сан-Франциско неподалеку от кафе, с IP-адреса которого «пират Робертс» заходил на Silk Road. За Ульбрихтом установили наблюдение и обнаружили, что активность основателя Silk Road совпадает с активностью Ульбрихта.

1 октября 2013 года Росс Ульбрихт зашел с ноутбуком поработать в библиотеку «Глен Парк». Два агента ФБР отвлекли его внимание, изобразив пару, которая ссорилась. В момент, когда мужчина схватил женщину и замахнулся для удара, Ульбрихт отвернулся от экрана, и третья агент ФБР забрала его ноутбук прежде, чем он успел его заблокировать. Ульбрихта задержали. На изъятом компьютере он был залогинен как администратор Silk Road.

Суд, приговор и кампания в поддержку

В ходе суда Ульбрихт признал, что лишь создал Silk Road, а торговлей на платформе занимались другие люди. По его словам, он «хотел дать людям возможность делать выбор в своей жизни, пользоваться конфиденциальностью и анонимностью». Ему предъявили обвинения по статьям, связанным с наркотрафиком в интернете, отмыванием денег и хакерством. По версии прокуроров, по меньшей мере шесть человек, купивших наркотики на площадке, умерли от передозировки. В феврале 2015 года суд признал 31-летнего Росса Ульбрихта виновным по семи пунктам обвинения, а 29 мая 2015 года приговорил к пяти срокам: одному в 20 лет, одному в 15 лет, одному пятилетнему и двум пожизненным. Ему отказали в праве на условно-досрочное освобождение.

Двух человек, которые занимались делом Ульбрихта, приговорили к реальным срокам за кражу биткоинов. Бывший сотрудник Управления по борьбе с наркотиками Карл Марк Форс получил шесть с половиной лет, бывший агент Секретной службы США Шон Бриджес — почти восемь лет.

После приговора Лин Ульбрихт, мать Росса, организовала кампанию в его поддержку. Петицию с требованием освободить создателя Silk Road подписали более 600 тысяч человек. Активисты называли приговор Ульбрихту несправедливым — особенно с учетом того, что люди, обвиненные в торговле наркотиками через Silk Road, получили значительно меньшие сроки: от трех до семи лет. Группа поддержки Ульбрихта также ссылалась на то, что Федеральное бюро тюрем США называло его «образцовым» заключенным. Он отбывал срок без нарушений дисциплины, преподавал в тюрьме математику и естественные науки и проводил занятия по йоге и медитации.

За Ульбрихта вступились либертарианцы и криптоэнтузиасты. Помиловать основателя Silk Road призывал член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси. В мае 2024 года Дональд Трамп, выступая на съезде Либертарианской партии США, пообещал смягчить приговор Ульбрихту в первый день президентства.

В итоге Трамп помиловал Ульбрихта на следующий день после вступления в должность — и сообщил об этом его матери, которая больше десяти лет добивалась освобождения сына. С момента его задержания в октябре 2013 года прошло 4130 дней. Президент США заявил, что принял решение в честь Лин Ульбрихт и либертарианского движения, которое его поддерживало. Он добавил, что «отбросы», которые осудили Ульбрихта, — это те же «сумасшедшие», что пытались превратить правительство США в оружие против Трампа.

Помилование Ульбрихта приветствовали Илон Маск, создатель криптовалюты Etherium Виталик Бутерин и Либертарианская партия США.

Читайте также

Закрытая в 2022-м «Гидра» была крупнейшим в мире маркетплейсом для продажи наркотиков. За шесть лет ее оборот составил пять миллиардов долларов «Медуза» рассказывает о первом научном исследовании этой площадки

Читайте также

Закрытая в 2022-м «Гидра» была крупнейшим в мире маркетплейсом для продажи наркотиков. За шесть лет ее оборот составил пять миллиардов долларов «Медуза» рассказывает о первом научном исследовании этой площадки