Дроны ВСУ в районе Покровска Донецкой области Фотографии

В ходе войны и Россия, и Украина постоянно используют в боевых действиях беспилотные летательные аппараты, из-за чего этот конфликт часто называют войной дронов. Российские беспилотники ежедневно атакуют регионы Украины. Дроны Вооруженных сил Украины наносят удары по объектам в регионах России. Также обе стороны используют дроны в разведке. На опубликованных ниже фотографиях показаны бойцы подразделения ВСУ, запускающие разведывательные беспилотники в районе Покровска — города Донецкой области, который пытается окружить российская армия. Снимки сделаны 14 января 2025 года.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Украинский военнослужащий запускает разведывательный беспилотник Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Пункт управления беспилотниками ВСУ Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press