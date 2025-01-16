В Киеве прошел первый футбольный турнир среди военных с ампутированными ногами и руками. Фотографии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) провела 11–12 января в Киеве Зимний кубок Лиги Дужих — первый турнир по ампфутболу в Украине. Ампфутболом называют разновидность футбола среди спортсменов с ампутированными ногами или руками. Президент УАФ Андрей Шевченко заявил на открытии соревнований, что в Украине «насчитывается более 100 тысяч человек с ампутациями конечностей», и многие из них — это военные, которые получили ранения, защищая Украину. В турнире участвовали пять любительских команд: АМП ФК «Киев», МСК «Днепр», ФК «Покрова АМП», ФК «Покрова-2» и «Шахтер Стальные». В ходе турнира прошло 11 матчей, победителем стала команда из Львова «Покрова-2». Второе место — у недавно созданной команды «Киев», в состав которой входят и мужчины, и женщины. «Это очень важно для военных, ампфутбол дает возможность реабилитироваться и вернуться в общество. Благодаря футболу я не замечаю того, что у меня нет ноги», — сказал футболист «Покрова-2» Дмитрий Куць, признанный одним из лучших бомбардиров турнира.

Матч «Днепр» — «Киев» (1:0). 12 января 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Футболисты клубов «Киев» и «Покрова-2» приветствуют друг друга перед матчем. 12 января 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Матч «Шахтер Стальные» — «Днепр» (0:0). 11 января 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Футболисты клубов «Киев» и «Днепр». 12 января 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Матч «Покрова-2» — «Шахтер Стальные» (1:0). 12 января 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Общая фотография участников турнира после завершения соревнований. 12 января 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA