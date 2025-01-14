Российские войска вплотную подошли к Покровску. Из города уезжают те жители, которые оставались там до последнего. Фотографии

Российские войска на протяжении последних месяцев ведут активное наступление на покровском направлении в Донецкой области. К началу января они вплотную подошли к самому Покровску — городу, в котором до начала войны жили более 60 тысяч человек. Вероятно, ВС РФ не планируют штурмовать город, а намерены перерезать линии снабжения, чтобы заставить украинские войска отступить. По мере приближения российских военных город продолжают покидать жители — в начале января в Покровске, эвакуация из которого была объявлена еще в августе, оставались семь тысяч человек. В ВСУ призывают жителей активнее уезжать, отмечая, что эвакуация помогает эффективнее оборонять город.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Piotr Sobik / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Piotr Sobik / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Piotr Sobik / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Piotr Sobik / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Piotr Sobik / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Piotr Sobik / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Piotr Sobik / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press