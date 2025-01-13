Батальоны украинской полиции на линии фронта в Запорожской области. Фотографии
В условиях войны Национальная полиция Украины, помимо своих основных обязанностей, активно снабжает кадрами ВСУ. Прошлым летом в ведомстве сформировали три стрелковые бригады общей численностью в восемь тысяч полицейских для выполнения боевых задач на фронте. В них вошли как оперативники, следователи, патрульные, так и бойцы спецподразделений, уже имеющие боевой опыт. Кроме них, еще более 30 тысяч полицейских несут службу в прифронтовых и приграничных областях Украины. На этих снимках, сделанных в конце декабря — начале января, запечатлены артиллеристы спецподразделения Нацполиции Украины на передовой в Запорожской области.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
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