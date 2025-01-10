Российские артиллеристы в оккупированной части Херсонской области. Фотографии
Вооруженные силы РФ весь 2024 год наступали сразу на нескольких участках фронта, неся существенные потери в технике и людях, писала «Медуза» в недавнем разборе сценариев войны. При этом российская армия не смогла сокрушить Вооруженные силы Украины, которые продолжают держать оборону. Российское государственное агентство ТАСС опубликовало фотографии артиллеристов ВС РФ на оккупированной территории Херсонской области Украины.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
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