Сестра главы OpenAI Сэма Альтмана обвинила его в сексуализированном насилии и подала в суд Семья Альтманов выступила против иска, назвав обвинения ложными

Justin Sullivan / Getty Images

Энн Альтман, младшая сестра главы OpenAI Сэма Альтмана, подала на брата в суд. Она утверждает, что в детстве он подвергал ее сексуализированному насилию. Семья Альтманов назвала обвинения ложными, пишет The Verge.

В иске, который Энн Альтман подала 6 января, говорится, что брат подвергал ее насилию на протяжении почти 10 лет — с 1997 по 2006 год. В 1997-м Энн было три года, а Сэму — 12 лет. По словам младшей сестры главы OpenAI, она испытала «сильное эмоциональное потрясение» и не смогла жить «нормальной жизнью». В иске Энн Альтман потребовала выплатить ей более 75 тысяч долларов, а также оплатить судебные издержки.

Остальные члены семьи Альтманов выступили против иска, заявив, что обвинения «абсолютно не соответствуют действительности». «Энни сделала крайне оскорбительные и совершенно ложные заявления о нашей семье, и особенно о Сэме», — говорится в заявлении Альтмана, его матери и двоих братьев, которое глава OpenAI опубликовал в соцсети Х.

Альтманы дали понять, что обвинения стали следствием «проблем с психическим здоровьем» Энн. Они утверждают, что младшая сестра главы OpenAI на протяжении многих лет выдвигала различные обвинения против членов семьи, которые, как говорится в заявлении, предлагали ей помощь. По их словам, семья «предпочитала не реагировать публично» в прошлом, но после иска сочла, что «у них нет другого выбора».

Члены семьи заявили, что Энн получает ежемесячную финансовую поддержку, отказывается от «традиционных методов лечения» и при этом требует все больше денег. «Эта ситуация причиняет огромную боль всей нашей семье», — заявили Альтманы.

Юристы Энн Альтман назвали заявление семьи попыткой «отвлечь внимание от ущерба, который они причинили». По словам адвоката младшей сестры главы OpenAI, нет никаких доказательств того, что обвинения связаны с психическим здоровьем Энн.

Сэм Альтман, в свою очередь, считает, что сестра пытается узнать реальный размер его состояния и потребовать еще большую сумму компенсации по иску. Он опубликовал цитату из письма юриста Энн его адвокату, которая, по мнению главы OpenAI, подтверждает его догадки.

«Не так часто в делах, связанных с сексуализированным насилием в детстве, многолетним изнасилованием и инцестом, появляется шанс заставить ответчика выплатить девятизначный штраф. В данном случае он есть. Полагаю, что когда дело дойдет до суда, чистое состояние мистера Альтмана может превысить миллиард долларов», — процитировал фрагмент письма Альтман.

Как отмечает Business Insider, в 2021 году Энн Альтман публично обвиняла членов своей семьи, в том числе Сэма, в «сексуализированном, физическом, эмоциональном и словесном» насилии. Она также заявляла о том, что «и другие люди подвергались насилию со стороны этих преступников». Она разыскивала других возможных пострадавших, которые могли бы присоединиться к ней в ее «стремлении к правовой справедливости».

Читайте также

Сэм Альтман вернулся в OpenAI. Журналисты считают, что за его увольнением стоял соучредитель компании, ученый Илья Суцкевер Он полагает, что стремительное развитие ИИ может угрожать человечеству

Читайте также

Сэм Альтман вернулся в OpenAI. Журналисты считают, что за его увольнением стоял соучредитель компании, ученый Илья Суцкевер Он полагает, что стремительное развитие ИИ может угрожать человечеству