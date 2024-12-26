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Покровск по обе стороны линии фронта. Российская армия уже полгода ведет наступление на город. Фотографии

Источник: Meduza

Покровск — важный промышленный центр Донбасса, а также логистический узел для ВСУ. Российские войска ведут наступление на город с лета 2024 года, но все еще не предпринимают штурма. Вероятно, ВС РФ используют тактику «полуокружения» — согласно недавней военной сводке «Медузы», российские военные уже вышли к восточным и южным окраинам города и дополнительно продвигаются с запада. ВСУ в свою очередь готовятся к длительной осаде и призывают жителей Покровска эвакуироваться. На этих фото — позиции военных на покровском направлении по обе стороны линии фронта.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Со стороны ВСУ

Украинская боевая бронированная машина на трассе под Покровском, 13 декабря 2024 года
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Украинская самоходная артиллерийская установка AS-90 ведет огонь по российским позициям на покровском направлении, 23 декабря 2024 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Военнослужащий 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ с собакой после боевого дежурства на САУ AS-90, 23 декабря 2024 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Военнослужащие 93-й бригады ВСУ на танке под Покровском, 23 декабря 2024 года
Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Со стороны ВС РФ

Уничтоженная техника на трассе под Покровском на линии фронта, контролируемой российскими войсками, 4 декабря 2024 года
Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia
Военнослужащий дивизиона ПВО группировки войск «Восток» ВС РФ на боевом дежурстве в районе Покровска, 12 декабря 2024 года
Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia
Военнослужащие группировки войск «Центр» ведут огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по украинским позициям на покровском направлении, 17 декабря 2024 года
Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia
Российские военнослужащие на трассе под Покровском, 15 декабря 2024 года
Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

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