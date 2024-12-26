Покровск по обе стороны линии фронта. Российская армия уже полгода ведет наступление на город. Фотографии
Покровск — важный промышленный центр Донбасса, а также логистический узел для ВСУ. Российские войска ведут наступление на город с лета 2024 года, но все еще не предпринимают штурма. Вероятно, ВС РФ используют тактику «полуокружения» — согласно недавней военной сводке «Медузы», российские военные уже вышли к восточным и южным окраинам города и дополнительно продвигаются с запада. ВСУ в свою очередь готовятся к длительной осаде и призывают жителей Покровска эвакуироваться. На этих фото — позиции военных на покровском направлении по обе стороны линии фронта.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
Со стороны ВСУ
Со стороны ВС РФ
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!