«Важные истории»: на Кубани покончил с собой 18-летний украинец Александр Якущенко Его вывезли в Россию из детского дома под Херсоном. Опекуны не давали ему вернуться в Украину

Уроженец Украины Александр Якущенко, которого вывезли в Россию из детского дома в Херсонской области Украины, совершил самоубийство в станице Краснодарского края 10 января 2024 года. Об этом 24 декабря сообщило издание «Важные истории». Ранее об этом случае не сообщалось.

Александр Якущенко умер в возрасте 18 лет и семи месяцев. По данным издания, он повесился в нескольких километрах от дома новой приемной семьи, его тело нашли рабочие, ехавшие утром на смену. Рядом с ним лежал разобранный телефон, с которого удалили все данные. Судмедэксперт сообщил приемным родителям, что в последний момент подросток, предположительно, пытался выбраться из петли.

Александр Якущенко — уроженец Херсонской области. Украинские органы опеки изъяли его у родной матери, Елены Якущенко, в 2016 году. До осени 2022 года он воспитывался в детском доме семейного типа в селе Токаревка под Херсоном, которым руководила местная жительница Лидия Шарварлы. Один из воспитанников детского дома Сергей Манченко, друживший с Якущенко, заявил, что там были «максимально жесткие условия»: детей заставляли работать на стройке, их били. Во время российской оккупации Шарварлы сотрудничала с российскими властями — Россия назначила ее главой Токаревки и двух ближайших сел. После того, как украинские войска освободили Херсонскую область, Шарварлы вместе с восемью приемными детьми переехала в Россию.

Расследование «Важных историй» о гибели Александра Якущенко Важные истории

Воспитанники Лидии Шарварлы заявили «Важным историям», что после переезда она похитила единоразовую выплату 100 тысяч рублей, которые власти РФ выплатили беженцам из Херсонской области. В России дети, воспитывавшиеся у Шарварлы, попали в пункт временного размещения в поселке Кучугуры Краснодарского края, после чего Шарварлы отказалась от опеки над ними. Двое ее подопечных стали совершеннолетними, а шестерых направили в три приемные семьи в Темрюкском районе Краснодарского края.

Александр Якущенко попал под опеку Натальи и Александра Лукашенко — «приемной семьи со стажем» из станицы Ахтанизовская. Как рассказал изданию глава семьи, формально под их опекой Якущенко находился всего месяц, затем ему исполнилось 18 лет, после чего он продолжил жить в семье. «Он просто у нас жил. Кушать мы ему давали, ну, не выгонишь парня. Ему идти некуда было», — рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, он не знает, почему Якущенко совершил самоубийство. «Я откуда знаю, почему? Он не под нашей опекой проживал. Ему было 18 лет, он был совершеннолетний ребенок. Он просто у нас жил», — сказал он.

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Незадолго до смерти Якущенко в голосовом сообщении друзьям пожаловался на отношения с новой приемной семьей. «Я там никому нахуй не нужен. Мне дали это понять. Я всем жизнь порчу. Я не смогу, я повешусь… Если бы меня не было, сейчас бы ни у кого бы, нахуй, проблем не было, если бы я только сюда бы не приехал. Не могу… Сука! Мне очень больно. Я не знаю, что делать», — говорил Александр. «Важные истории» отмечают, что одноклассники из Ахтанизовской пытались отговорить Якущенко от самоубийства.

Журналисты выяснили, что у Александра Якущенко были конфликты с новой приемной семьей из-за того, что он хотел вернуться в Украину. Один из друзей погибшего рассказал, что как минимум один раз семья Лукашенко отбирала у него документы. Карина Петренко, которая воспитывалась вместе с Якущенко в украинском детском доме, считает, что это может быть связано с его самоубийством: «Опека говорила, что он хотел вернуться в Украину, у него забрали паспорт, и он пошел, повесился из-за этого».

Александр Лукашенко сообщил, что похороны семья организовала за свой счет. Несколько человек, присутствовавших на похоронах, заявили изданию, что Якущенко похоронили в самом дешевом гробу. «Когда цветы клали, они просто подходили, кидали, как собаке. И когда уже пришло время уходить, приемная семья говорит: „Слава богу, он умер. Меньше проблем“», — рассказала подруга погибшего, чье имя не раскрывается. «Элементарно на похоронах у родителей никакой реакции не было. Пусть это не твой ребенок, это приемный ребенок, но у меня слезы на глаза наворачивались», — сообщила мать еще одной подруги погибшего (ее имя не раскрывается). Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что не согласен с такими мнениями, и пригрозил изданию судом, если журналисты напишут об этом.

У погибшего Александра Якущенко осталась родная младшая сестра — Кристина. Она находится под опекой в другой семье в Темрюкском районе Краснодарского края. «Важные истории» установили, что Кристина учится в коррекционном интернате в Темрюке. Нынешний опекун Кристины Снежана Колесникова отказалась разговаривать с журналистами.

Лидия Шарварлы не ответила на сообщения журналистки «Важных историй», а ее дочь Татьяна отвергла обвинения как в эксплуатации детей, так и в краже денег. В то же время «Важные истории» установили, что, согласно документам, в январе 2023 года Лидия Шарварлы и ее родная семья купили в Краснодарском крае дом площадью 350 квадратных метров.

В Украине и Александр, и Кристина Якущенко официально числятся как пропавшие без вести.

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