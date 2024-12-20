«Прут с неимоверной силой» Украинские военные пытаются сдержать наступление войск РФ на Часов Яр. Раненым бойцам оказывают помощь вблизи линии фронта. Фотографии
Российские войска штурмуют Часов Яр. Россияне «прут с невероятной силой», рассказывал в начале декабря командир экипажа БПЛА «Кара Небесная» 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Андрей Отченаш. По словам представителя пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила Андрея Полухина, обороняющей Часов Яр, россияне атакуют по несколько раз в сутки. Российское командование, подчеркнул он, собрало значительные силы для штурма на этом направлении, но бойцы бригады «Рубеж» и ВСУ делают «все возможное и невозможное», чтобы остановить противника. Военные уверяют, что потери россиян при штурмах значительно больше, чем у держащих оборону, но потери несут и украинские части. Помощь раненым украинским военным под Часовым Яром, как и на других участках фронта, оказывают медики пунктов стабилизации. «Медуза» публикует фотографии работы пункта стабилизации 24-й бригады, сделанные 16 декабря 2024 года.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
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