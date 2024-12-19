Жители Красногоровки (Донецкая область), оставшиеся в немногих уцелевших домах, живут без воды, тепла и связи Фотографии из города, который войска РФ «освободили» в сентябре
Красногоровка — город в Донецкой агломерации к северу от Марьинки. С 2014 года он стал местом боев между ВСУ и формированиями самопровозглашенной ДНР, которым к началу полномасштабной российско-украинской войны так и не удалось установить контроль над Красногоровкой. Российская армия начала активное наступление на город в феврале 2024-го и полностью захватила его в сентябре. К тому моменту Красногоровка была почти полностью разрушена в ходе обстрелов и боев в городских микрорайонах. Пока войска РФ продолжают «освобождать» Донбасс, жители Красногоровки, оставшиеся в немногих уцелевших домах, пытаются выжить. Это признает даже российская пропаганда. В городе нет связи, воды, тепла и электричества — некоторые красногоровцы топят печи собранными ветками, другие получают свет от генераторов. По улицам бродят брошенные домашние животные, хозяева которых или уехали, или погибли. Вот как выглядела жизнь в городе 18 декабря.
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