В Украине проводят военные туры для иностранцев В Киевской области показывают последствия российской оккупации. С многоэтажки в Харькове можно увидеть дым с линии фронта

Турист из Испании Альберто Бласко Вентас рядом с разрушенным мостом через реку Ирпень в Киевской области, 7 ноября 2024 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Украинские гиды проводят для иностранцев экскурсии, посвященные российско-украинской войне, и показывают места, где велись боевые действия, сообщило Hromadske в большом материале о военном туризме. Обычно туры стоят 150-250 евро, а основными клиентами становятся мужчины, рассказали изданию три гида, которые устраивают экскурсии в городах Киевской области и Харькове. «Медуза» пересказывает этот материал.

Светозар Моисеев из киевского туристического агентства Capital Tour рассказал, что первые запросы на индивидуальные экскурсии по теме войны ему поступили в 2023 году. Моисеев разработал шестичасовой тур «Ужасы российской оккупации»: в него входит посещение Бучи, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля и Мощуна в Киевской области. Обычно это одиночные экскурсии, иногда парные.

По словам Моисеева, в начале своей экскурсии он рассказывает о том, как пережил ракетный удар по Киеву в первые часы полномасштабной войны. Затем показывает фотографии городов и сел Киевской области после окончания российской оккупации весной 2022 года — и то, как они выглядят сейчас. В ходе экскурсии он, в частности, демонстрирует мост через реку Ирпень, который подорвали в начале войны, чтобы не допустить наступления на Киев.

Туристическая фирма Kievtrip проводит военные экскурсии как в Киеве, где туристам показывают последствия российских ударов, так и в Киевской области. В тур входят Буча, Ирпень, Бородянка и прилегающие территории, сообщил руководитель Kievtrip Виталий Сеняков.

о российской оккупации в Киевской области

Бородянка. Город, где ситуация, по-видимому, даже хуже, чем в Буче «Медуза» поговорила с местными жителями о том, как им удалось выжить под российской оккупацией

о российской оккупации в Киевской области

Бородянка. Город, где ситуация, по-видимому, даже хуже, чем в Буче «Медуза» поговорила с местными жителями о том, как им удалось выжить под российской оккупацией

Компания War Tours, которая в отличие от других появилась уже после начала войны, устраивает туры как в Киевской области, так и в Харькове. Гиды в Харькове показывают туристам наиболее пострадавшие районы города, а также разбитую технику. «С одной из многоэтажек они видят дым на линии столкновения в 20 километрах», — рассказал основатель компании Дмитрий Никифиров. Он не советует иностранцам сразу ехать в Харьков, а предлагает начать с Киева, чтобы «адаптироваться к комендантскому часу и воздушным тревогам».

В основном военные туристы приезжают из США, Канады, Австралии, Японии и стран Европы. Обычно едут мужчины, «потому что это считается риском», говорит Светозар Моисеев. На мужчин приходится 80% всех клиентов, отмечает Hromadske. Все опрошенные экскурсоводы заявили, что их клиенты едут «не просто посмотреть и удовлетворить любопытство, а поддержать украинцев». Иногда туристы во время экскурсий общаются с местными жителями, дарят пауэрбанки и дают деньги владельцам разбитых домов. Как указывает Hromadske, иностранцы фотографируют разрушенные здания, но селфи не делают.

Виталий Сеняков из Kievtrip сообщил, что всего его компания провела семь военных экскурсий за год. Дмитрий Никифиров из War Tours заявил, что за два года существования его компания организовала около 30 экскурсий, при этом зимой туров меньше — один в месяц. Светозар Моисеев из Capital Tour сказал, что проводит военные туры раз в несколько недель, но целенаправленно смотреть на места боевых действий никто не едет — туры выбирают те, кто приезжает в Киев по делам или к родственникам.

Туры по Киевской области у всех трех экскурсоводов стоят около 150 евро, тур в Харьков у War Tours — 250 евро. Часть выручки туристические компании отдают Вооруженным силам Украины. Все трое собеседников отметили, что предупреждают иностранцев об опасности. При этом, по словам экскурсоводов, есть агентства, которые устраивают туры на востоке или юге Украины за две-три тысячи евро, но сами они таким не занимаются: «Непрофессионально и очень опасно».

Глава государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив сообщила журналистам, что «государство не приглашает иностранцев в Украину с целью туризма, потому что это опасно», но ее агентство еще в первые недели после освобождения Киевской области задумалось над тем, чтобы разработать «маршруты памяти».

«Во-первых, мы обязаны сохранить память о войне и донести ее до будущих поколений. Во-вторых, иностранцы интересуются этой темой. И едва ли не лучший способ — посещение мест, связанных с войной», — сказала Олеськив.

Агентство по туризму и Национальный военно-исторический музей разработали цикл лекций для украинских гидов, занимающихся военными экскурсиями. На лекциях собираются рассказать, как происходила оборона Киева и как украинские военные отражали атаки. Экскурсии должны быть «унифицированными, с проверенной информацией», заявила Олеськив. В будущем агентство планирует издать книгу для гидов.