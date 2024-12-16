«Дети — это те, у кого вообще нет выбора». Украинские волонтеры раздают подарки в прифронтовом Изюме. Фотографии
В Украине в декабре отмечают День святого Николая. Волонтеры из организации «Украинские рубежи» в рамках проекта «Олени святого Николая» уже более 10 лет в этот день отправляются в сильно пострадавшие от боевых действий населенные пункты, чтобы доставить подарки детям, пишет Associated Press. Перед праздником дети пишут письма волонтерам, в которых ужас пережитого во время войны сочетается с желаниями, похожими на желания детей по всему миру. «Мой отец в плену, а я живу с матерью и братом», — цитирует AP одно из таких писем, автор которого далее рассказывает, что профессионально занимается футболом, и просит в подарок кожаный мяч. «Дети — это те, у кого вообще нет выбора. Их никто не спрашивает, хотят ли они остаться или уйти, — говорит психолог проекта Катерина Шуталова. — То, что с ними происходит, никогда не является их выбором. И это делает их наиболее уязвимыми».
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.