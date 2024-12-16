В Украине в декабре отмечают День святого Николая. Волонтеры из организации «Украинские рубежи» в рамках проекта «Олени святого Николая» уже более 10 лет в этот день отправляются в сильно пострадавшие от боевых действий населенные пункты, чтобы доставить подарки детям, пишет Associated Press. Перед праздником дети пишут письма волонтерам, в которых ужас пережитого во время войны сочетается с желаниями, похожими на желания детей по всему миру. «Мой отец в плену, а я живу с матерью и братом», — цитирует AP одно из таких писем, автор которого далее рассказывает, что профессионально занимается футболом, и просит в подарок кожаный мяч. «Дети — это те, у кого вообще нет выбора. Их никто не спрашивает, хотят ли они остаться или уйти, — говорит психолог проекта Катерина Шуталова. — То, что с ними происходит, никогда не является их выбором. И это делает их наиболее уязвимыми».

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

На глазах у 9-летней Алины Соболевой во время обстрела погибли ее мама и бабушка. В качестве подарка, пишет AP, девочка, живущая сейчас с другой бабушкой в Изюме, попросила двух мышат в качестве домашних питомцев. На фото, сделанном 6 декабря в Изюме, Алина со своим котом Мурчиком. Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Волонтеры «Украинских рубежей» с подарками для детей из Изюма. 6 декабря 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Организованный волонтерами детский праздник в Изюме, расположен недалеко от линии фронта. 6 декабря 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Соучредитель проекта «Олени святого Николая» Инна Ачкасова на празднике в Изюме 6 декабря 2024 года. «Некоторые дети писали в своих письмах, что хотят вернуть свое детство», — рассказала она AP, добавив, что волонтеры стремятся сделать так, чтобы каждый ребенок чувствовал, что его видят, слышат и любят. Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Дети на празднике в Изюме. 6 декабря 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Жительница Изюма в тоннеле на детском празднике, организованном проектом «Олени святого Николая». 6 декабря 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Юные жители Изюма и волонтеры из «Украинских рубежей» на празднике. 6 декабря 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Письмо жителя Изюма святому Николаю. «Дорогой святой Николай! Меня зовут Марк Сорока, мне 11 лет. Я люблю играть в конструктор Lego и рисовать. Моя мама говорит, что я хороший мальчик. Я мечтаю вернуть своего отца из русского плена. Все дети, которые ждут освобождения своих родителей из плена, мечтают получить такой подарок. Всем людям я желаю крепкого здоровья и мира». 6 декабря 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Маша (12 лет), Тимофей (12 лет) и Илья (6 лет) возвращаются с подарками с праздника, организованного в Изюме волонтерами. 6 декабря 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

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